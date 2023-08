Giuseppe Brindisi moglie e figli del conduttore di Zona Bianca

Chi sono moglie e figli di Giuseppe Brindisi, uno dei giornalisti televisivi più popolari d’Italia, noto per la conduzione del programma Zona Bianca

Il pubblico di Mediaset ormai lo conosce molto bene, visto che dal 2021 conduce su Rete 4 il talk show politico e di approfondimento Zona Bianca, da lui stesso ideato, in onda in prima serata. Giuseppe Brindisi è un giornalista nato a Modugno, vicino Bari, in Puglia, il 7 giugno 1962, e ha dunque 61 anni, con una lunga carriera alle spalle, che dalle radio locali lo ha portato a lavorare a Mediaset, inizialmente in ambito sportivo e poi, già dal 1993, alla cronaca e alla politica. Ha infatti prima condotto il telegiornale di Italia Uno Studio Aperto, e successivamente il TG5 e TGcom24. Nell’estate del 2013 è passato alla conduzione del TG4, dove ha fatto carriera arrivando fino alla carica di caporedattore, per poi passare a conduttore programmi di approfondimento giornalistico come Dentro la notizia, Dalla vostra parte e, infine, Zona Bianca.

Questa è la vita lavorativa di Giuseppe Brindisi, che più o meno molti conoscono già, almeno a grandi linee. Meno nota è la sua vita privata, però. Il giornalista pugliese è sposato da diversi anni con Annamaria Capozzi, una sua collega che, da quello che si può leggere online, ha circa 55 anni, essendo nata nel 1968 (anche se non si conosce l’esatta data di nascita). Come detto, fa lo stesso lavoro del marito, ed è in questo ambito che i due si sono conosciuti, anche se non è noto quando esattamente si siano sposati. Annamaria Capozzi è una giornalista di lunga esperienza, iscritta dal 2003 all’Albo dei Giornalisti della Regione Lazio, e lavora principalmente in ambito televisivo, avendo collaborato con trasmissioni come Porta a Porta e Mattino 5, trattando argomenti relativi alla politica, al costume, alla società e all’attualità.

Annamaria Capozzi e Giuseppe Brindisi stanno ancora felicemente insieme, anche se raramente l’una compare nel profilo Instagram dell’altro. Il giornalista conduttore di Zona Bianca è seguito da oltre 5.000 persone su Instagram, mentre la moglie, meno nota, ha solo 273 follower (anche perché il suo profilo è privato). Sempre da Instagram apprendiamo che la coppia ha una figlia adolescente o poco più, che anche lei qualche volta compare tra gli scatti del padre: si chiama Benedetta Brindisi, ma non sappiamo esattamente quale sia la sua età né cosa faccia nella vita. Il suo profilo Instagram conta quasi 1.500 follower, ma è anche questo privato.

Giuseppe Brindisi stipendio

In rete c’è anche grande interesse per sapere quale sia lo stipendio di Giuseppe Brindisi, ma purtroppo non ci sono informazioni pubbliche a questo riguardo. Quello che sappiamo è che il giornalista non deve guadagnare poco, un po’ perch mediamente i conduttori di Mediaset guadagnano di più dei colleghi della Rai, e un po’ per il curriculum del giornalista pugliese. Come abbiamo visto, Giuseppe Brindisi lavora a Mediaset ormai da circa 33 anni, e attualmente conduce un programma molto seguito in prima serata come Zona Bianca, oltre a condurre a volte il TG4 e a essere vice direttore di VideoNews.