Candelaria Solorzano silurata come Gatta Nera: chi è Instagram

Candelaria Solorzano è stata esclusa dal ruolo di Gatta Nera del Mercante in Fiera, prima ancora di aver iniziato le riprese del programma: spieghiamo il motivo.

Doveva essere lei la nuova Gatta Nera de Il mercante in fiera, il programma di Pino Insegno pronto a tornare in tv su Rai 2, e invece il suo ruolo è già saltato. Non c’è pace per il game show, originariamente andato in onda nel 2006 su Italia 1, in procinto di debuttare sui canali Rai: nei mesi scorsi, infatti, aveva fatto discutere la polemica tra il conduttore Pino Insegno e la ex Gatta Nera Ainett Stephens, che non è stata coinvolta nel programma perché ritenuta troppo vecchia per la parte. Al suo posto era stata scelta Candelaria Solorzano, ma non è resistita nemmeno una puntata.

Fatale è stato, infatti, un video uscito sui social network in cui sembra intenta a preparare uno spinello. La conferma ovviamente non c’è, ma la Rai ha deciso precauzionalmente di estrometterla dal programma, per il quale era stata scritturata poche settimane fa. Una decisione che non poteva che sollevare polemiche e accuse di ipocrisia verso la rete nazionale. La Rai, dal canto suo, si è difesa che Candelaria Solorzano non era mai stata ufficialmente scelta come Gatta Nera, quindi è sbagliato parlare di esclusione, anche se tutte le fonti giornalistiche concordano nel dire che mancava solamente la firma sul contratto e che la decisione in merito al suo ingaggio era già stata presa. Nei prossimi giorni inizieranno, da programma, le riprese del Mercante in fiera, che debutterà su Rai 2 in autunno.

Pochi la conoscevano, prima di questo piccolo “scandalo”, se così possiamo dire, e purtroppo non avrà l’occasione di debuttare in tv e conquistarsi maggiore notorietà, almeno per il momento. Candelaria Solorzano Ayusa è una modella argentina di 28 anni (è nata nel 1994), che da tempo vive e lavora a Milano, dove la sua attività da modella ha visto il via, portandola a collaborare con vari brand importanti. Tuttavia, di lei si sa davvero pochissimo, e le maggiori informazioni sul suo conto sono infatti legate al video che le è costato l’improvvisa e discussa esclusione dal programma di Rai 2.

Candelaria Solorzano Instagram

Al centro della vicenda che riguarda Candelaria Solorzano e il ruolo della Gatta Nera nel Mercante in Fiera c’è Instagram. Perché è nelle storie del suo profilo sul popolare social network “fratello” di Facebook che la modella argentina ha pubblicato il video in cui sembrerebbe stare preparando uno spinello. Un vero peccato, visto che di solito da Instagram arriva popolarità, e non certo ostacoli per la carriera. Ad ogni modo, sul suo profilo ufficiale Candelaria Solorzano può vantare oltre 72.000 follower, cresciuti peraltro non di poco nelle ultime ore, dopo che il suo nome ha iniziato a circolare online per la sfortunata circostanza lavorativa che l’ha coinvolta. Tra le varie foto che posta online, potete trovarne sia della sua vita privata che del suo lavoro, ma anche della sua passione sportiva, la boxe. Potete seguire Candelaria Solorzano su Instagram a questo link.