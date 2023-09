Claudio Baglioni chi è la compagna attuale

Claudio Baglioni è uno dei più noti cantanti e showman italiani, ma si sa poco della sua attuale compagna: scopriamo chi è Rossella Barattolo.

Impossibile descrivere in poche righe chi sia e cosa rappresenti per il pubblico italiano Claudio Baglioni. Il 72enne romano è uno degli interpreti canori più amati del paese, con una carriera iniziata nel 1968 e che fin qui ha portato alla pubblicazione di 40 album, tra cui 17 di studio e ben 12 live. Tra i suoi successi più grandi si ricordano canzoni come E tu, Avrai e Questo piccolo grande amore, che ne hanno fatto uno dei grandi nomi del pop italiano, con oltre 60 milioni di copie vendute. Il suo album del 1985 La vita è adesso è inoltre il disco più venduto della storia della musica italiana. Detiene inoltre il record italiano di spettatori in un singolo evento musicale (88.756) per il concerto del 6 giugno 1998 allo stadio Olimpico di Roma, mentre il 31 dicembre 1999 ha tenuto l’unico concerto di musica pop nella storia di Piazza San Pietro nella Città del Vaticano, davanti a 300.000 persone. E, per non farsi mancare nulla, Claudio Baglioni ha lavorato anche nel cinema e, soprattutto in televisione, arrivando anche a essere il direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2019.

Se tantissimo si sa della sua vita professionale, meno persone conoscono i dettagli di quella privata. Nel 1973 Claudio Baglioni ha sposato Paola Massari, la donna da cui è nato suo figlio Giovanni (a cui ha dedicato la canzone Avrai), ma oggi i due non stanno più insieme, dopo il divorzio arrivato ufficialmente nel 2008. La relazione tra i due era però in crisi da tempo a causa del rapporto instauratosi dal cantante con quella che è tutt’oggi la sua compagna, Rossella Barattolo. Nata nel 1958, quindi di sette anni più giovane di Baglioni, è originaria di Taranto, in Puglia, ma ha vissuto tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti ed è un’esperta di marketing e comunicazione. Quando lei e Baglioni si conobbero, nel 1987, Rossella Barattolo lavorava per una compagnia petrolifera, ma in seguito decise di cambiare lavoro e curare a passare le pubbliche relazioni del cantante.

All’epoca, la relazione tra i due era puramente professionale, ma col tempo si è trasformata in qualcosa di più, complice anche la crisi tra Baglioni e sua moglie Paola Massari. “Io sono un’estroversa estrema, mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso. Un introverso” ha raccontato poi Rossella Barattolo in merito al suo incontro con il cantante. A lei, Baglioni ha dedicato la canzone Mille giorni di te e di me, uscita nel 1990 e che racconta una crisi nel loro rapporto, che li portò ad allontanarsi per sei mesi. Molti fan pensano che il brano sia stato in realtà dedicato a Paola Massari, perché all’epoca la fine del matrimonio e l’inizio della nuova relazione erano rimasti segreti. Solo nel 2008, dopo il divorzio ufficiale tra la popstar e la prima moglie, la verità sulla sua attuale compagna è stata resa nota.

Claudio Baglioni Rossella Barattolo matrimonio

Claudio Baglioni e Rossella Barattolo non si sono mai sposati, però. La coppia convive dal 1994, quindi da prima che i fan e i media sapessero della loro relazione, ma anche dopo il divorzio da Paola Massari Baglioni non ha più voluto sposarsi. In passato hanno provato ad avere dei figli, ma senza successo. Si tengono molto lontani dai riflettori, e Rossella Barattolo non ha nemmeno un profilo Instagram. In compenso, dal 2003 curano insieme la Fondazione O’Scia, che si occupa di sensibilizzare sulla condizione dei migranti nel Mediterraneo, e tramite essa hanno organizzato, fino al 2013, un festival musicale sull’isola di Lampedusa.