Claudio Baglioni figli cosa fanno oggi

Claudio Baglioni è uno dei più noti cantanti e showman italiani, ma si sa molto poco della sua vita privata: quanti figli ha e cosa fanno oggi?

Claudio Baglioni è uno dei cantanti più amati del nostro paese, con oltre 60 milioni di copie vendute nel corso di una carriera iniziata nel 1968. Ha pubblicato fin qui 40 album, tra cui 17 di studio e ben 12 live, tra cui il disco più venduto della storia della musica italiana, La vita è adesso, pubblicato nel 1985. Si tratta dell’albu che contiene un successo incredibile come Questo piccolo grande amore, che proprio nel 1985 è stata premiata al Festival di Sanremo come Canzone del secolo. Ma ci sono anche altri riconoscimenti e record che aiutano a capire la grandezza di Claudio Baglioni. Detiene inoltre il record italiano di spettatori in un singolo evento musicale (88.756), stabilito con il concerto del 6 giugno 1998 allo stadio Olimpico di Roma. Il 31 dicembre 1999 ha poi tenuto l’unico concerto di musica pop nella storia di Piazza San Pietro nella Città del Vaticano, cantando davanti a 300.000 persone. E, per non farsi mancare nulla, Claudio Baglioni è stato il direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2019.

Ma la musica è una passione di famiglia, dato che anche l’unico figlio del cantante ha seguito questa strada. Stiamo parlando di Giovanni Baglioni, nato nel 1982 dal matrimonio con la cantautrice e collaboratrice Paola Massari, che aveva incontrato nel 1971 alla Mostra dell’elettronica di Roma e successivamente sposato. Giovanni Baglioni ha oggi 41 anni e fa il musicista, ed è specializzato in particolare nel suonare la chitarra acustica con la tecnica del fingerstyle, che consiste nel suonare tramite il solo uso delle dita (e non, invece, facendo ricorso al plettro). L’attività musicale non lo ha reso celebre come suo padre, non trattandosi di un cantante pop, ma lo ha portato a riscuotere un certo successo nel settore, arrivando a collaborare anche con importanti artisti a livello internazionale. Nel 2009, Giovanni Baglioni ha debuttato con il suo primo album di studio solista, intitolato Anima Meccanica. A lui, il padre dedicò la canzone Avrai, del 1982.

Claudio Baglioni vita privata

Claudio Baglioni è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita sentimentale. Si sa che nel 1973 ha sposato Paola Massari, la madre di suo figlio Giovanni, anche se l’unione tra i due venne resa pubblica solo diversi anni dopo. Successivamente, il loro matrimonio è entrato però in crisi, fino al divorzio del 2008. Oggi ha una relazione con Rossella Barattolo, che è anche la sua manager fino dal 1987, ma il rapporto tra loro due ha una storia molto più complessa. Già quando si conobbero, iniziando una relazione puramente professionale, il matrimonio tra il cantante e la sua prima moglie era in crisi, e dopo poco i due si allontanarono, così che Baglioni si mise assieme a Rossella Barattolo. La coppia ha iniziato a convivere dal 1994, ma questa relazione è rimasta a lungo segreta per i fan e i media, fino a che lo stesso cantante non l’ha resa pubblica solo dopo il divorzio da Paola Massari nel 2008. Nonostante questo, da allora Claudio Baglioni e Rossella Barattolo sono sempre rimasti molto riservati, proteggendo la loro vita privata dal gossip e dal mondo dei media. I due non hanno avuto figli, anche se in passato ci hanno provato, come rivelato dalla donna in una passata intervista.