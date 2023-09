Myrta Merlino chi è la conduttrice di Pomeriggio 5

Myrta Merlino è una delle più note giornaliste televisive in Italia, nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque. Scopriamo qualcosa di più su chi è e quanto prende di stipendio.

Da oggi il pubblico di Pomeriggio Cinque, il contenitore d’attualità pomeridiana di Canale 5, si troverà con una nuova conduttrice del programma, la giornalista campana Myrta Merlino. Un volto nuovo non solo per il talk show ma in generale per le reti Mediaset, dove è appena approdata dopo il successo ottenuto negli ultimi anni grazie alla sua lunga condizione del programma d0attualità di La 7 L’aria che tira, che la rese celebre in tutta Italia. Questo è quindi il nuovo passo della carriera della 56enne giornalista, che ora si trova a provare una nuova sfida lavorativa.

Myrta Merlino è nata a Napoli il 3 maggio 1968 in una famiglia benestante del capoluogo campano, dato che entrambi i genitori erano importanti studiosi: suo padre era il francesista Giuseppe Merlino, mentre la madre era la sinologa Annamaria Palermo. Diploma di Liceo classico e laurea in Scienze politiche con tesi in Diritto costituzionale, ha iniziato presto a lavorare con un incarico presso la Direzione Generale del Mercato Interno nell’ambito dei Servizi Finanziari per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea. Successivamente, però, è passata alla professione giornalistica, nella quale ha mosso i primi passi scrivendo di economia su Il Mattino e poi arrivando a collaborare come inviata per il programma di Rai 2 Mixer, nel 1994. Un anno dopo, si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti.

Presto ha iniziato a focalizzarsi sul lavoro nel giornalismo televisivo, innanzitutto contribuendo all’ideazione di alcuni programmi, come Italia Maastricht, Energia e Mister Euro, di cui è stata anche co-conduttrice, ed poi stata nominata responsabile economica di Rai 3. Ha collaborato con il programma storico di Rai 3 La storia siamo noi, e tra il 2002 e il 2003 è stata responsabile dell’informazione per Rai Educational, dove tra il 2005 e il 2008 ha ideato e condotto il programma Economix. Nella prima metà degli anni Duemila ha anche lavorato in radio, sempre per la Rai, conducendo il programma Alle 8 della sera. Nel frattempo ha scritto per diverse importanti testate nazionali e internazionali, come Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Panorama, Internationale Herald Tribune, Liberation, Nord e Sud, Il Secolo XIX, Families is Business, Il Resto del Carlino e La Gazzetta del Mezzogiorno.

La svolta nella carriera di Myrta Merlino è arrivata con il suo passaggio a La 7 nel 2009, dove ha ideato e condotto prima Effetto Domino, e poi, a partire dal 2011, L’aria che tira, il suo più grande successo. Nel 2023, al termine del suo contratto con l’emittente di Urbano Cairo, ha deciso di passare a Mediaset, dove oggi conduce appunto Pomeriggio Cinque. Chi si interessa di gossip la conosce anche per la sua lunga relazione, incominciata nel 2016, con l’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli.

Myrta Merlino stipendio

Myrta Merlino si è costruita, nel corso degli ultimi trent’anni circa, una solida fama non solo come conduttrice, ma anche e soprattutto come ideatrice di programmi televisivi di successo, sia a livello di pubblico che critico. La giornalista napoletana è conosciuta nell’ambiente come una delle migliori autrici di programmi di attulità politica ed economica in Italia, e per questo è molto richiesta. Ufficialmente non è noto quanto guadagni adesso, dopo il suo passaggio a Canale 5, ma secondo alcune fonti il suo stipendio è compreso tra 5.000 e 15.000 euro al mese.