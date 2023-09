Pomeriggio 5 Myrta Merlino parla di Barbara D’Urso e fa nomi e cognomi

Nel corso della prima puntata di Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha citato in apertura Barbara D’Urso “Grazie”

Il giorno tanto atteso è arrivato: lunedì 4 settembre è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio 5 senza Barbara D’Urso e come conduttrice del programma al suo posto Myrta Merlino, giornalista impegnata lo scorso anno a La 7 con L’Aria che tira. Ne va da se che il gossip di questa estate sia stato incentrato sul motivo alla base della scelta di Pier Silvio Berlusconi di sostituire Carmelita nonostante fosse molto amata dal suo pubblico. Ovviamente gli utenti sui social si sono divisi tra chi preferisce Myrta Merlino e chi invece auspica un ritorno della D’Urso rammaricandosi della sua assenza. A colpire però la stessa dottoressa Giò in questi giorni è intervenuta sui suoi profili social ufficiali esprimendo ancora una volta il suo rammarico per la modalità con cui è stata rimossa da Pomeriggio 5 dopo quindici anni di conduzione e creazione del format. L’attrice di origini napoletane ha anche rivelato che negli ultimi anni c’era stata una sorta di spending review riguardo il programma con uno studio più piccolo e la registrazione dei blocchi finali di ogni puntata per lasciare spazio al telegiornale di Italia Uno, Studio Aperto che si teneva nello stesso spazio. Per molti è sembrata una sorta di frecciata scelta da parte dell’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi rimarcare quanto Myrta Merlino sia stata messa nelle migliori condizioni per ottenere più ascolti come uno studio più grande, il pubblico pronto a partecipare, opinionisti di spessore, una partenza mezz’ora prima de La Vita in Diretta e un traino di tutto rispetto come La Promessa che a livello di ascolti sta andando benissimo.

Inoltre ha colpito che l’ex conduttrice Mediaset abbia voluto comunque, dopo tutto il lungo attacco all’azienda, fare il suo personale in bocca al lupo alla collega. Così la grande attesa per questo “scontro a distanza tra prime donne” è stata ripagata fin dai primi minuti di messa in onda della prima puntata di Pomeriggio 5. Infatti dopo un discorso di rito per l’inizio di questa nuova avventura, anche con un pizzico di emozione sottolineando come nel pubblico ci fossero anche suoi amici, Myrta Merlino ha piazzato il colpo che in tanti attendevano omaggiando per certi versi quella che fino all’anno scorso era la padrona di casa di questo programma, Barbara D’Urso. Il nuovo volto Mediaset ha scelto poche parole ma che hanno subito fatto il giro del web “Ciao Barbara, grazie”. In realtà le intenzioni della giornalista non erano per niente polemiche, anche se la sua frase è diventata subito oggetto di meme, ma quelle parole erano sentite e avevano l’intento di ringraziare la collega per il lavoro svolto in tutti questi anni. Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino ha subito mostrato un’impronta più giornalistica mettendo a segno un’esclusiva rilevante, infatti ha mandato in onda alcuni audio mandati personalmente dalla ragazza vittima di violenze dal branco a Palermo. Un messaggio rivolto proprio alla conduttrice che è apparsa commossa.