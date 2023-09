One Piece stagione 2 Netflix si farà?

One Piece ha avuto un grande successo su Netflix, e gli spettatori già si chiedono se e quando vedremo i nuovi episodi della serie: ecco quanto si sa a riguardo.

Ha debuttato solo il 31 agosto su Netflix, ma si è subito rivelata un enorme successo di pubblica, ricevendo anche un plauso positivo da parte della critica. Non era facile la sfida che si poneva One Piece, serie in 8 episodi che traspone con attori il celebre manga di Eiichiro Oda, dopo che tanti altri progetti simili tratti da fumetti e serie animate giapponesi avevano riscosso grandi critiche e delusione da parte dei fan. Dopo nemmeno una settimana dalla sua uscita, la serie evento di Netflix ha però convinto la maggior parte del pubblico, che adesso vuole sapere quanto dovrà aspettare per vedere cosa succederà alla ciurma di Monkey D. Luffy.

Ufficialmente ancora non si sa se ci sarà una seconda stagione, dato che Netflix non ha rilasciato alcun comunicato a riguardo. Tuttavia, sembra scontato che vedremo la stagione 2 di One Piece, visto il grande successo ottenuto dallo show in così pochi giorni dalla sua pubblicazione: è probabile che la piattaforma di streaming stia già valutando quando iniziare la produzione, con la scrittura della sceneggiatura dei prossimi 8 episodi, per poi pianificare le riprese e poter quindi annunciare il rinnovo e anche una possibile data di uscita. Se infatti possiamo dare quasi per certa una seconda stagione, più complicato è sbilanciarsi su quando la potremo vedere. Netflix ha produzioni abbastanza lunghe, quando si tratta delle sue serie di punta, e per vedere le nuove puntate di One Piece potrebbero servire anche due anni.

One Piece stagione 2 Netflix anticipazioni

Proprio per i motivi illustrati sopra, è impossibile parlare di vere e proprie anticipazioni sulla stagione 2 di One Piece, anche se chiaramente delle idee ci sono. Come detto, la serie è tratta da un manga di grande successo e molto lungo, per cui la storia è conosciuta, ed è probabile che molti degli eventi narrati nel fumetto verranno riproposti anche nei prossimi episodi, sebbene con qualche cambiamento per adattarla al gusto del pubblico televisivo. Il finale della prima stagione, comunque, dà alcune indicazioni su cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro.

Buggy è riuscito a fuggire, una volta rientrato in possesso del proprio corpo, e ha giurato vendetta contro Luffy e la sua banda. Ma non sarà l’unico ostacolo sulla strada dei protagonisti, perché come abbiamo visto ha già trovato un’alleata: si tratta di Alvida, la pirata che Luffy sconfigge proprio all’inizio del primissimo episodio, al momento del suo incontro con Koby. Ma non finisce qui, perché sempre nel finale della prima stagione di One Piece assistiamo all’apparizione di un misterioso personaggio, mostrato sempre di spalle, intento a fumare un sigaro con cui poi brucerà il manifesto da ricercato di Luffy. Con ogni probabilità si tratta di Smoker, un potente ufficiale della Marina con un forte codice morale, deciso a dare la caccia al protagonista e ad assicurarlo alla giustizia. Nel manga, Smoker è uno dei grandi avversari del giovane aspirante pirata dal cappello di paglia, molto temibile proprio perché, come Luffy, anche lui ha mangiato uno dei Frutti del Diavolo.