Anticipazioni Un Posto Al Sole Ferri scopre Lara finirà in tragedia

Anticipazioni Un Posto Al Sole dall’11 al 15 settembre su Lara, Marina e Ferri sconvolgenti. L’esame del DNA sarà messo a dura prova

Si avvicina un’importante e attesa svolta in Un Posto Al Sole sul triangolo Roberto Ferri, Lara Martinelli e Marina Giordano e questa volta stando alle anticipazioni di Upas dall’11 al 15 settembre l’esame del DNA sul piccolo Tommaso sarà inevitabile. Le vicende di Palazzo Paladini riguardo a quando si scopre l’inganno ordito dal personaggio interpretato da Chiara Conti sono ormai divenute un appuntamento fisso per gli spettatori italiani nella fascia che tradizionalmente precede la prima serata televisiva, e i colpi di scena non mancano mai.

Soprattutto per quanto riguarda le recenti vicende del potente imprenditore e self made man che controlla le prestigiose Imprese Palladini, a cui presta il volto dal 2001 l’attore Riccardo Polizzy Carbonelli. Ferri ha infatti vissuto in passato una lunga e travagliata relazione con la perfida Lara, divenuta sua amante e alleata e poi costretta ad allontanarsi da lui. Dopo una lunga assenza, però, la donna è tornata a Napoli intenzionata a riconquistare il suo Roberto del cuore, svelando un’arma segreta, ovvero un figlio avuto dall’uomo che ama. Ma in Un Posto Al Sole le cose non sono mai come sembrano, e le rivelazioni clamorose sono sempre dietro l’angolo. Infatti, il bambino con cui è tornata Lara, di nome Tommaso, non è veramente di Ferri, e nemmeno della spietata donna: Lara lo ha comprato dalla madre, una ragazza dell’Est Europa bisognosa di soldi, per usarlo per riconquistare il suo amante e, di conseguenza, il posto nelle Imprese Palladini.

Per portare avanti il suo piano, la donna ha preso molte precauzioni e ha dovuto far fronte a molti problemi, così da riuscire a tenere Ferri all’oscuro della verità. Ma ovviamente prima o poi il suo segreto deve essere svelato, e quel momento sta finalmente per arrivare. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto Al Sole ci rivelano come Roberto Ferri arriverà alla fine a scoprire la verità sul piccolo Tommaso e sul piano di Lara. A causa anche degli atteggiamenti ambigui e poco chiari della donna, Ferri inizierà a dubitare di essere veramente lui il padre del bambino, e dopo essere stato stuzzicato dalla sempre scettica Marina, deciderà di approfondire la questione e scoprire una volta per tutte la verità.

Ferri deciderà infatti di sottoporre Tommaso a un test del DNA, scontrandosi con l’ostinata opposizione di Lara, che non farà che rinsaldare i suoi sospetti. Chiara Conti secondo gli spoiler di Upas farà tutto il possibile per impedire a Roberto di scoprire la verità, prima chiedendo a Filippo di intervenire e far ragionare il padre, e poi cercando addirittura di falsificare il test del DNA di Tommaso. Ma non ci sarà verso: Ferri scoprirà di non essere il vero padre del bambino, e il piano di Lara salterà del tutto. Il ricco imprenditore si scuserà poi con Marina per non averla creduta, e cercherà di recuperare il rapporto con lei, ma finirà in tragedia: potrebbe essere ormai troppo tardi, dato che la Giordano sta per partire per Londra. Per Lara, invece, la situazione diventerà veramente complicata. Ci sono infatti delle anticipazioni choc di Un Posto al Sole non ufficiali: la Martinelli scapperà senza successo e potrebbero aprirsi le porte della galera.