Bake Off Italia 2023 concorrenti chi sono: cognome Instagram

Ufficiali i concorrenti di Bake Off Italia 2023 in onda su Real Time ogni venerdì. Nel cast Benedetta Parodi e Ernest Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara nel ruolo di giudici

È tornato Bake Off Italia con la nuova edizione datata 2023 del talent show culinario interamente dedicato al mondo della pasticceria. A partire da venerdì 8 settembre, per 15 puntate settimanali 16 aspiranti pasticcieri si affronteranno in prima serata su Real Time (canale 31), nel programma condotto da Benedetta Parodi. Le loro creazioni saranno sottoposte al giudizio esperto di Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, i tre giudici di questa undicesima edizione dello show, originariamente nato sulla BBC nel 2010 con il nome di The Great British Baking Off, e andato in onda fino al 2020. Il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, in Lombardia, proprio come nelle precedenti edizioni del contest. Ovviamente è noto chi sono i 16 concorrenti dell’edizione 2023 di Bake Off Italia

Aurelien di cognome Trainaud è il francese del pastry show di Real Time. A 39 anni di età è già docente universitario a Roma. La passione per bignè e profitteroles lo ha ereditato dalla nonna, non è noto se è sposato con figli. Il suo profilo Instagram è @aurelien_bakeoff11. Daniela di cognome Mazzarello ha 54 anni ed è di origini genovesi. Tra le più determinate del cast del programma condotto da Benedetta Parodi non ha marito nè figli per sua scelta perché allergica al concetto di nozze. Di professione dipendente di banca, la voglia di preparare dolci è arrivata in tarda età. Il profilo Instagram di Daniela è @daniela_bakeoff11. La più adulta di Bake Off Italia 2023 è Danila di cognome Iacchia 63 anni, di origini bresciane. Ha lasciato il lavorato per dedicarsi alla famiglia, in particolare a suo figlio. Oggi che il giovane ha la sua vita, la concorrente ha scelto di partecipare alla trasmissione con l’obiettivo vittoria. Il profilo Instagram è @danila_bakeoff11. Davide di cognome Cavasin, 48 anni, è di Treviso. Di professione architetto vive per fare dolci, prima passione oltre la musica. Non è stato ufficializzato se sia sposato e abbia figli. Il suo profilo Instagram è @davide_bakeoff11.

Tra i concorrenti di Bake Off Italia c’è anche la pugliese di Taranto Eleonora di cognome Occhinegro. L’aspirante pasticcera 46enne dopo la fine della sua storia d’amore ha deciso di sottoporsi ad un’operazione di riduzione dello stomaco. Di professione ottico è single. Il suo profilo Instagram è @eleonora_bakeoff11. Altro pugliese, ma di Foggia, nel cast del programma con Damiano Carrara si chiama Fabio Caldarulo 38 anni, disoccupato con moglie e figli. Ha fatto diversi lavori, l’ultimo il conducente di pullman. Il profilo Instagram è @fabio_bakeoff11. Gabriele di cognome Citti, 22 anni, è il più giovane di questa edizione 2023 del pastry show di Real Time. Molto legato alla sua famiglia e a sua nonna non sappiamo se è fidanzato. Attualmente è ad un passo dalla laurea in Ingegneria biomedica ed è di origini toscane, di Lucca. Il suo profilo Instagram è @gabriele_bakeoff11. Giovanni di cognome De Maria, 29 anni, è il napoletano che dà brio alla trasmissione. Il suo sogno nel cassetto è quello di aprire una pasticceria, nel frattempo lavora come dipendente in un laboratorio diagnostico. Il suo profilo Instagram è @giovanni_bakeoff11. Ci teneva tantissimo e oggi è nel cast di Bake Off Italia 2023: si tratta di Giovina cognome Augelli nata a Siracusa ma vive a Trento. Ha 31 anni di età e si dice soddisfatta della sua vita privata perché ha cambiato tutto per seguire il suo fidanzato Luca. Su Instagram è @giovina_bakeoff11. Irene, di cognome Caporali, è invece toscana doc, 31enne ha una carriera avviata come manager a Milano dove si è trasferita da giovanissima. Nonostante gli impegni lavorativi e la vita impegnativa nella City riesce comunque a fare dolci in cucina come una casalinga. Non ha parlato della sua vita privata ma immaginiamo sia single. Su Instagram è @irene_bakeoff11. La messicana di Bake Off 2023 si chiama Karina di cognome Izia, 40 anni vive per la sua famiglia, ha un marito e tre figli e non lavora. Il profilo Instagram è @karina_bakeoff11. Figura del programma di Real Time come aspirante pasticciere anche Maurizio di cognome Santaniello 49 anni della provincia di Napoli, nello specifico di Nola. È un ingegnere informatico, è sposato e ha due figlie femmine. Il profilo Instagram è @maurizio_bakeoff11. Perito di 27 anni Riccardo di cognome Venturi viene da Verona ed è pronto a sbaragliare la concorrenza. Fa dolci fin da bambino e ha una fidanzata di cui è molto innamorato. Il suo profilo Instagram è @riccardo_bakeoff11. Roberta, di cognome Caruso, è originaria di Messina, 38 anni, insegna italiano ma si dedica anima e corpo al suo blog di cucina che vuole sponsorizzare partecipando allo show condotto da Benedetta Parodi. Il profilo Instagram di Roberta è @roberta_bakeoff11. Tommaso di cognome Cavalieri ha solo 24 anni ma già le idee chiare, vive insieme a suo fratello gemello ed è laureato. Il suo profilo Instagram è @tommaso_bakeoff11. La cinese di Bake Off 2023 si chiama Xi di cognome Zhao, giovanissima 22 anni, ha girato la Lombardia per stabilirsi con la sua famiglia a Legnano. Il profilo Instagram è @xi_bakeoff11

Bake Off Italia come partecipare

L’edizione 2023 di Bake Off Italia è ormai pronta a iniziare, con i concorrenti dello show che sono già stati decisi, come abbiamo visto. Ma potreste lo stesso essere interessati a essere anche voi del gruppo in vista dell’edizione del prossimo anno, mettendo alla prova le vostre abilità nella preparazione dei dolci. Scopriamo come fare a essere selezionati tra i partecipanti al talent culinario di Real Time.

Iscriversi per partecipare a Bake Off Italia è molto semplice: basta andare sul sito di Real Time e accedere alla sezione dedicata al programma, dove è indicato come fare per prendere parte ai casting. Da qui si viene rimandati sul sito di Banijay Italia, la filiale italiana di questa nota società francese specializzata nei casting televisivi, che collabora con Bake Off Italia. Qui basterà compilare il form con i vostri dati personali e inviarlo alla selezione, e a quel punto non vi resterà che attendere: se verrete scelti, dovrete superare le selezioni del programma, e solo in qual caso accederete come concorrenti alla prossima edizione dello show. Al momento non è possibile candidarsi, però, dato che i casting sono chiusi: continuate a controllare periodicamente sul sito di Real Time, per restare informati a riguardo.