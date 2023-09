Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 8 settembre

Il primo eliminato di ieri sera 8 settembre di Bake Off Italia 2023: non mancano le polemiche per i troppi errori nella prova di presentazione. Chi è uscito fa discutere

Parte con il botto l’undicesima edizione di Bake Off Italia con la puntata in chiaro in onda su Nove e Real Time. Presentati i sedici concorrenti di questa edizione 2023, infatti, ha stupito il fatto che nella prova di presentazione in pochi si sono distinti per bravura facendo errori banali come dimenticare lo zucchero o addirittura sbagliare la cottura in forno del proprio preparato. Il tema della puntata era sogno e incubo, prima e terza prova sono state dedicate alla torta dei sogni e al dolce che fa sognare, mentre la temuta prova a sorpresa, decisa ieri sera da Ernst Knam, riguardava la preparazione di uno dei dolci più temuti anche dai pasticceri più esperti, i bignè al caramello ripieni di panna, croquembouche. Ieri sera nella puntata dell’8 settembre di Bake Off era già chiaro che uno degli eliminati sarebbe stato o Riky, il francese Aurelien e la messicana Karina che hanno dimostrato di non essere al pari del resto del cast almeno per il primo episodio della trasmissione condotta da Benedetta Parodi. La prima prova ha visto i sedici concorrenti sfoggiare il dolce che fa sognare i loro amici, parenti o partner. A fare impazzire i social è stata la scelta di Irene che ha deciso di portare una tiramisù alle pere che tanto piaceva al suo ex. Mentre hanno stupito Gabriele e Tommaso, entrambi giovani studenti che hanno subito mostrato padronanza e grande tecnica di esecuzione nelle loro relative torte.

Bake Off ieri sera 8 settembre: eliminato e grembiule blu

La seconda prova è quella dei croquembouche che anche ieri sera 8 settembre a Bake Off sono diventati protagonisti. Ernst Knam è stato implacabile con il suo metro per misurare la torre di bignè che ha visto cadere molte teste come accade spesso nei test tecnici del pastry show condotto da Benedetta Parodi. I peggiori sono risultati Eleonora, Karina e Giovanni che hanno completamente sbagliato i bignè. Addirittura Giovanni ha avuto un momento di sconforto minacciando di abbandonare il gioco per non offendere i giudici, ma poi grazie alla conduttrice ha trovato la giusta motivazione per continuare. Ieri sera nella prima puntata di Bake Off 2023 sono invece risultati tra i migliori della prova tecnica Maurizio, Tommaso e Gabriele con quest’ultimo che ha conquisto il grembiule blu grazie all’eccellente risultato ottenuto nell’ultima prova intitolata “il sogno nel cassetto”. I tre candidati ad essere eliminati ieri sera 8 settembre a Bake Off 2023 sono stati Riky, Karina e Eleonora che fin dalla prima prova sono sembrati attardati rispetto alla preparazione degli altri aspiranti pastry chef professionisti. Chi è uscito da Bake Off ieri sera è stato Riky che non è mai riuscito a lasciare il segno e ha pagato l’emozione di poter finalmente coronare il suo sogno. Per lui la delusione di non essere stato in grado di dare ciò che si aspettava è stata forte ma comunque è rimasto felice per essere stato selezione su migliaia di aspiranti concorrenti. Grandi polemiche sui social perché in tanti attendevano l’eliminazione di una tra Karina e Eleonora che non hanno mai portato ai giudici un lavoro presentabile.