Tommaso Foglia fidanzata chi è Martina Brachetti 

I dettagli della vita privata di Tommaso Foglia: chi è Martina Brachetti, fidanzata dell’amato giudice di Bake Off Italia

A Bake Off Italia c’è come giudice anche Tommaso Foglia, uno dei principali pastry chef italiani. Il pasticciere campano ha esordito nello show di Real Time nella decima edizione e ha subito saputo conquistare il cuore dei fan, che hanno cominciato a seguirlo con grande entusiasmo. Riguardo la sua vita privata Martina Brachetti è la fidanzata di Tommaso Foglia. Un amore dolce, potremmo definirlo, perché, al pari di Tommaso, è una pastry chef anche lei molto affermata e stellata e pure lei impegnata, come il giudice di Bake Off Italia, al prestigioso Resort San Barbato di Lavello. Classe 1987, la fidanzata di Tommaso Foglia è originaria di Viterbo e ha ottenuto il diploma al Linguistico, primo di cimentarsi nello studio della pasticceria, facendo varie esperienza tra Londra e Roma e Tarquinia. Nel dicembre 2018, ha cominciato a lavorare come sous chef party al San Barbato, divenendo, un anno dopo, Executive Pastry Chef. Nel 2022 la donna ha segnato un grande record, divenendo la prima a entrare nella squadra italiana per la Coppa del Mondo di Pasticceria, che si è tenuta a gennaio 2023 e ha visto l’Italia classificarsi terza dietro a Giappone e Francia. Un’esperienza importantissima, che ha certificato ulteriormente la sua straordinaria abilità. Su Instagram possiamo vedere molti scatti delle creazioni di Martina Brachetti e anche qualche scatto col suo compagno Tommaso Foglia, con cui condivide l’esperienza al San Barbato, cornice del loro amore.

Tommaso Foglia moglie

I fan si sono affezionati davvero molto a Tommaso Foglia, tanto da voler sapere davvero tutto sulla sua vita. In particolare, in molti cercano notizie sulla moglie del giudice di Bake Off Italia, ma a quanto risulta, Martina Brachetti e il pasticciere sono semplicemente fidanzati, non sposati e, almeno a vedere sui social e dalle notizie che circolano in rete, non c’è alcuna proposta di matrimonio. I due appaiono spesso insieme sui social, condividono moltissimo, dalla semplice passione per i dolci agli impegni lavorativi presso lo stesso Resort fino ad avventure sempre legate al mondo della pasticceria, come ad esempio il trofeo internazionale del caffè Gourman di Vannes, dove il team in cui figuravano anche Tommaso e Martina ha ottenuto il primo posto, come celebrato su Instagram. Insomma, la complicità tra i due è evidente, è i fan sono stati letteralmente colpiti da questa coppia, ma per il momento le ricerche di un’ipotetica moglie di Tommaso Foglia sono destinate a giungere a un punto morto, visto che non ci sono notizie in merito. D’altronde, entrambi i pasticcieri sono molto impegnati, col loro lavoro, ma anche con altri progetti personali: abbiamo parlato della coppa del mondo per Martina, ma chiaramente c’è anche tutta l’esperienza a Bake Off per Tommaso. La speranza dei fan, però, è che prima o poi i due possano coronare il loro amore con un matrimonio. Ovviamente sembra scontato dirlo, il giudice napoletano di Bake Off Italia e la sua fidanzata si sono conosciuti in pasticceria grazie alla passione in comune per i dolci e che non è escluso possa diventare un progetto di futuro lavorativo insieme.