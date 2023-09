Virginia Mihajlović marito chi è Alessandro Vogliacco: come il padre

Chi è Alessandro Vogliacco, marito di Virginia Mihajlovic e padre di sua figlia: anche lui calciatore nella stessa città di Sinisa

Si chiama Alessandro Vogliacco il marito di Virginia Mihajlovic, seconda figlia dell’ex calciatore Sinisa, venuto a mancare dopo aver lottato strenuamente con la leucemia nel dicembre 2022. Anche Alessandro, come il padre di sua moglie, è un calciatore: nato nel 1998, il 14 settembre, ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, Vogliacco ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio proprio nelle giovanili del club pugliese, passando poi in due vivai decisamente di grande prestigio: prima alla Roma, per un anno, e poi nel 2014 alla Juventus, dove è rimasto fino al 2018. Dopo essersi affermato nella primavera bianconera, il marito di Virginia Mihajlovic è passato al Padova, in Serie B, trovando però poco spazio, appena una presenza. Dopo soli sei mesi, dunque, il calciatore si trasferisce al Pordenone, dove ottiene la promozione e nei due anni successivi si afferma come titolare nei friulani. Dopo aver giocato un anno al Benevento, nel 2022 Vogliacco è andato al Genoa, giocando nella stessa città, ma sponda opposta, che ha reso grande Sinisa, che si è affermato con la maglia della Sampdoria. Col Grifone, il padre della nipote dell’ex tecnico del Bologna ha conquistato la promozione e ora sta vivendo la sua prima stagione in Serie A da quando è un calciatore professionista.

Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco figli

Oltre che per le sue gesta in campo, Alessandro Vogliacco è conosciuto, nelle pagine di gossip, per la sua storia d’amore e la figlia avuta con Virginia Mihajlovic nata ad ottobre 2021. I due stanno insieme da molto, almeno dal 2017, pare che si siano conosciuti quando Sinisa allenava il Torino e Vogliacco giocava nelle giovanili della Juventus, e sui social, negli anni, si sono spesso mostrati felici e innamorati. La svolta nella loro storia d’amore è arrivata, senza dubbio, nell’ottobre 2021, quando Virginia ha dato alla luce violante, la prima figlia della coppia e la prima nipote di nonno Sinisa. I due, poi, hanno coronato il loro amore qualche mese fa, a giugno, quando si sono sposati nella splendida cornice della Cattedrale di Monopoli. Le foto della cerimonia, condivise proprio a margine dell’evento, hanno fatto il giro del web e hanno letteralmente incantato i fan, che si sono congratulati con la coppia. Impossibile, in un giorno così speciale, non rivolgere un pensiero anche a Sinisa, il padre di Virginia, che purtroppo non ha potuto assistere al matrimonio della sua secondogenita visto che è venuto a mancare qualche mese prima. Stando a quanto si legge online, proprio le difficili condizioni dell’ex calciatore hanno causato uno slittamento delle nozze, che inizialmente erano previste per l’anno prima. Purtroppo l’ex giocatore della Lazio non ha potuto provare la gioia di vedere sua figlia all’altare, ma ha potuto conoscere la sua prima nipote, Violante, che al matrimonio dei genitori ha avuto un ruolo fondamentale visto che ha portato le fedi. Presenti, alle nozze, moltissime personalità del mondo del calcio e tanti amici che hanno voluto celebrare il grande amore tra Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco.