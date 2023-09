Anticipazioni Terra Amara Mujgan incinta di chi: verità con l’omicidio

Dalla Turchia le anticipazioni sulla gravidanza di Mujgan: di chi è incinta, se lo è davvero e il tentato omicidio di Fikret

Mujgan incinta di Yilmaz non si fa che parlare d’altro leggendo le anticipazioni di Terra Amara delle puntate che stanno andando in onda in Italia. Gli spoiler parlano di un rapporto consumato tra la dottoressa e il perfido Fikret e sarebbe lui il padre biologico del bambino che la rivale di Zuleyha porta in grembo, invece c’è una clamorosa novità ufficiale che arriva dalle puntate turche già registrate e viste nel paese d’origine della soap che da mesi è campione di ascolti nel Bel Paese. Vedremo nei prossimi episodi Yilmaz negare con tutto se stesso che Mujgan è incinta di lui implorando Zuleyha di credere alle sue parole che l’amore per sua moglie non c’è mai stato perché ha sempre avuto lei nel suo cuore nonostante la nascita del primo figlio con la dottoressa. A sorpresa il personaggio interpretato dall’attrice Hilal Altinbilek sembra non solo credere alle sue parole ma avvicinarsi sempre di più a suo marito Demir con cui ha avuto una figlia. Infatti facendo un grande balzo in avanti con le puntate turche di Terra Amara gli spoiler vedono a sorpresa la protagonista innamorarsi di suo marito e di lasciar perdere il suo amore giovanile. Yilmaz non si darà pace per cercare di riconquistare la sua donna e allo stesso tempo per farsi credere anche da suo padre Fekeli, anche lui titubante sul dare fiducia al personaggio a cui presta il volto Ugur Gunes.

Terra Amara Yilmaz uccide Fikret

È qui che grazie alle puntate andate in onda in Turchia con le anticipazioni di Terra Amara è possibile scoprire la verità su Mujgan di chi è incinta. I telespettatori in realtà, dato che non hanno visto mai scene d’amore nelle ultime settimane tra la dottoressa e suo marito, già avevano intuito che Yilmaz poteva non essere il padre del figlio che aspetta la donna. Si vedrà che la stessa Mujgan ha una relazione con Fikret, fratello di suo marito e quindi tutti penseranno che il nuovo cattivo della soap è colui che ha ingravidato la dottoressa. Yilmaz furioso per il tradimento consumato con l’uomo che odia di più al mondo dopo Demir penserà ad una sola cosa, ammazzare il rivale. Così si precipiterà a casa di suo fratello per sparargli un proiettile in fronte, mentre sta per premere il grilletto con l’arma già puntata entrano in scena gli altri due protagonisti della vicenda che riveleranno la verità. Stando alle anticipazioni di Terra Amara Mujgan non è incinta né di Yilmaz né di Fikret, ha mentito sulla gravidanza per incastrare suo marito ma una volta vista la pistola e il tentativo di omicidio decide di confessare tutto e vuotare così il sacco sul presunto tradimento. Una beffa per Yilmaz che comunque uscirà provato dalla vicenda e che solo dopo molto tempo riuscirà a riprendersi dall’ennesimo tranello ordito alle sue spalle dalla moglie che non vuole concedergli il divorzio.