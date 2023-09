Francesca Ferragni location matrimonio: Castello di Rivalta dove si trova prezzi

Quanto è costato il matrimonio di Francesca Ferragni al Castello di Rivalta. La location da sogno si trova a Piacenza a Rivalta di Gazzola e ospita i reali inglesi

E’ stato celebrato il matrimonio di Francesca Ferragni 34 anni al Castello di Rivalta, sorella maggiore di Chiara e Valentina. Il marito dell’influencer si chiama Riccardo Nicoletti, ha 40 anni e di lavoro fa il musicista. La coppia è solida, si sono conosciuti nella loro città di origine, Cremona, da giovanissimi grazie allo stesso giro di amicizie solo di vista, la passione è nata suo social prima su My Space poi di persona. La sorella di Chiara Ferragni ha deciso di sposarsi dopo la nascita di suo figlio Edoardo, che oggi ha un anno di età, in una location davvero esclusiva. Il Castello di Rivalta si trova in Lombardia, nel borgo omonimo in provincia di Piacenza. Una dimora storica che risale al 1400 e che ha cambiato di guerra in guerra diversi proprietari di famiglie nobili locali, come gli Sforza e ì Colonna. La location del matrimonio di Francesca Ferragni prevede che le cerimonie si svolgano su più livelli: aperitivo in giardino e cantina, il cortile per la cena nuziale, e una splendida terrazza per qualsiasi tipo di party. Inoltre il maniero più social del momento ha una Chiesa interna per celebrare il rito cattolico. La possibilità è quella di fiatare l’intera struttura per una festa indimenticabile proprio come quella che ha visto splendere la sorella maggiore della protagonista della serie Amazon The Ferragnez insieme a suo marito Fedez.

Francesca Ferragni matrimonio costo

Francesca Ferragni ha deciso di festeggiare il suo matrimonio con oltre 200 invitati e ha scelto un doppio abito molto sofisticato in pizzo e perline della marca Atelier Emé: uno con un lungo strascico e gonnellone, l’altro per il dj set a sirena. Per quanto riguarda quanto costa un matrimonio al Castello di Rivalta non ci sono fonti ufficiali ma basta fare un giro sui blog a tema nozze per farsi un’idea su quanto ha speso per sposarsi Francesca Ferragni. I prezzi si aggirano intorno ai 2500 euro per il fitto dell’intera struttura a cui vanno aggiunti il costo a persona per la cena con catering e tutti gli extra come musicisti e allestimenti particolari. Queste tariffe oscillano sempre in base alle scelte, desideri ed esigenze degli sposi. Grazie ad Instagram sappiamo che il menù del matrimonio di Francesca Ferragni prevedeva due primi e un secondo di terra; caramelle piacentine ripiene di verdure, risotto al lime, e filetto di vitello. La torta nuziale dell’influencer era al limone e frutti di bosco. Non poteva mancare il party post wedding anche per la sorella di Chiara Ferragni e suo marito Riccardo Nicoletti fino alle tre di notte circa. A scegliere il Castello di Rivalta come location del suo matrimonio è stata la sposa perché spesso la piccolina con la sua famiglia si recava in questo suggestivo luogo, che prevede anche visite private, e porta con sé ricordi bellissimi di quei momenti trascorsi insieme. Ovviamente il marito ha accettato di buon grado per esaudire il sogno della sua futura sposa.