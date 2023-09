Cesara Buonamici chi è opinionista del Grande Fratello 2023

Cesara Buonamici 66 anni è una nota giornalista per la generazione Z chi è la nuova opinionista del Grande Fratello 2023

Seduta negli studi Mediaset accanto al collega Alfonso Signorini non ci sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La nuova opinionista del Grande Fratello 2023 è Cesara Buonamici, 66 anni, fortemente voluta da Piersilvio Berlusconi in persona. Nota ai più per la sua carriera al TG5, i giovanissimi la conoscono meno pur essendo una delle più importanti giornaliste italiane. Di origini toscane, nata a Fiesole, vicino Firenze, il 2 gennaio 1957, il volto di punta Mediaset ha oggi 66 anni e da molti anni lavora per il Biscione fin da quando è nata Fininvest. Sorella del nobile fiorentino Buonamici, l’opinionista del Gf 2023 è laureata in Farmacia, ma ha iniziato presto a lavorare in tv prima a livello locale, su emittenti come Tele Libera Firenze, alla fine degli anni Settanta. Quell’esperienza la rese molto popolare, portandola anche a scrivere per il giornale fiorentino La Città. Nel 1982, quando la rete toscana venne acquisita da Rete 4, passò a lavorare per Mediaset.a

Cesara Buonamici ha così avuto modo di curare e condurre vari programmi di attualità giornalistica, come Buongiorno Italia, Dentro la notizia, Parlamento In, Canale 5 News e Studio Aperto. Nel 1992, cinque anni dopo essere divenuta giornalista professionista a tutti gli effetti, fu tra i fondatori del Tg5, che ha condotto per diversi anni, fino a esserne nominata vicedirettrice nel 2018. Ma la carriera del volto del Tg5 non si è limitata all’aspetto puramente giornalistico: ha infatti condotto vari programmi su Canale 5, ha partecipato in ruolo minori ad alcuni film (come Box Office 3D e Matrimonio a Parigi) ed è stata anche concorrente del talent show Let’s Dance. Quest’anno, al Grande Fratello, ha preso il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinionista del programma.

Sul fronte della vita privata, Cesara Buonamici è sposata: suo marito è un medico israeliano, Joshua Kalman, 72 anni. A lui, la giornalista toscana è stata sentimentalmente legata per 24 anni prima che i due decidessero di convolare a nozze, fatto avvenuto nel 2022. La coppia, però, non ha mai avuto figli nè ama apparire sui social dove il mezzobusto non ama apparire sia su Instagram che su Facebook.

Cesara Buonamici stipendio

Cesara Buonamici è una giornalista di lunga esperienza e una fedelissima di Mediaset, avendo avuto fin da subito un ruolo centrale nel network. Oggi è vicedirettrice del Tg5 e opinionista del Grande Fratello, ma dire con certezza a quanto ammonti il suo stipendio molto complicato, non essendoci fonti certe a riguardo e non lavorando per la Rai dove dovrebbe esserci trasparenza sui compensi essendo TV di Stato. È possibile solo fare qualche ipotesi sulla base di voci non confermate di qualche tempo fa. Ad esempio, i giornalisti a Mediaset guadagnano, secondo alcune indiscrezioni, tra 45.000 e 110.000 euro all’anno, ma è probabile che, per il ruolo di vicedirettrice del tg di punta del network, lo stipendio di Cesara Buonamici possa anche essere maggiore o minore. A questo si aggiunge il compenso come opinionista del Grande Fratello 2023: l’anno scorso Orietta Berti e Sonia Bruganelli avrebbero guadagnato tra 10.000 e 12.000 euro a puntata.