Cesara Buonamici marito e figli: la rivelazione che spiazza

I dettagli della vita privata di Cesara Buonamici: il marito è un importante medico e la verità sui figli

Cesara Buonamici l’abbiamo ammirata in questi anni al timone del Tg5 di cui oggi è Vice Direttrice, l’abbiamo vista nei panni di opinionista al Grande Fratello 2023 oltre che nel ruolo di se stessa in diversi film. Mai nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, la giornalista è stata al centro del gossip, nè ha messo in evidenza la sua privata di pari passo con la vita pubblica. Va da sé che le ultime rivelazioni fatte a Verissimo sulla sua sfera sentimentale e la brutta malattia che l’ha colpita hanno spiazzato i fan che si sono preoccupati per il volto Mediaset, che oggi sta bene dopo il tumore al seno e si gode la sua famiglia. Il marito di Cesara Buonamici si chiama Joshua Kalman con cui sta insieme da ormai molto tempo, circa 25 anni. La dolce metà dell’opinionista del Grande Fratello 2023 è un medico originario di Israele. La coppia è molto riservata, se andiamo a spulciare il profilo Instagram del mezzobusto del Tg5 troviamo una sola foto insieme al suo compagno nel 2022, in occasione del matrimonio tra i due, che è avvenuto con rito civile ed è arrivato dopo tantissimi anni di fidanzamento. Per il resto, i due coniugi si mostrano solo saltuariamente in pubblico insieme e vivono la loro vita lontani dai riflettori. A quanto si legge, Joshua Kalman è più grande di Cesara, ha 72 anni, mentre l’opinionista ne ha 66, e la coppia non ha avuto figli, come ha raccontato la giornalista durante un’intervista a Verissimo. Dopo aver studiato medicina in Israele, Joshua si è trasferito in Italia e qui ha conosciuto Cesara, continuando a esercitare la professione e iniziando la lunga storia d’amore con la giornalista. Al fianco dell’esperienza medica, il marito della giornalista ha lavorato anche come traduttore, realizzando, ad esempio, la traduzione del libro di Tamar Meir Il gelataio Tirelli, proprio insieme a sua moglie.

Cesara Buonamici ex marito

Sul web spopola anche la ricerca relativa a un eventuale ex marito di Cesara Buonamici, ma non ci sono tracce di una storia d’amore per la giornalista prima di Joshua Kalman. Probabilmente, le ricerche incessanti dipendono dal fatto che la coppia si è sposata tardi, dopo più di venti anni di fidanzamento, e ciò ha fatto credere che magari prima ci potesse essere stato un altro uomo nella vita di Cesara Buonamici o che il matrimonio non fosse arrivato prima per via di un’altra unione precedente, che magari a livello burocratico bloccava altre nozze. Nulla di tutto ciò, invece: il grande amore e attuale marito dell’opinionista del Grande Fratello 2023 è Joshua Kalman, a quanto si sa i due stanno insieme dalla fine degli anni Novanta e non ci sono tracce di relazioni precedenti nella vita della giornalista. La stessa giornalista ha spiegato di aver atteso a sposarsi per paura che il matrimonio potesse rompere la magia dell’amore che la legava al medico israeliano, ma dopo tanti anni insieme questo timore si è dissipato e i due, con una cerimonia che si è tenuta a Fiesole, luogo d’origine della giornalista, ed è proseguita a Roma, dove la coppia vive, hanno coronato il loro lungo amore con il matrimonio.