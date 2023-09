Chi partecipa al Grande Fratello 2023: quali sono i concorrenti 

Il cast del Grande Fratello 2023 è Vip e Nip. Chi entra nella Casa e chi partecipa come concorrente di questa edizione

Il cast del Grande Fratello 2023 è stato reso noto solo in parte sui profili social ufficiali della trasmissione. Ventuno personaggi Vip e Nip, ovvero non famosi, scelti con i casting itineranti hanno varcato la famosa porta rossa in qualità di partecipanti, insieme per la prima volta nella storia del reality. I primi concorrenti ufficiali sono Alex Schwazer, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Beatrice Luzzi. Tra chi è entrato al Gf nella prima puntata anche Massimiliano Varrese, Ciro Petrone, Marina Fiordaliso, Samira Lui. Saltato invece Gianpiero Mughini, mentre si aspettano almeno altri cinque Nip su cui vige il massimo riserbo. Alfonso Signorini ha rivelato il criterio di scelta dei protagonisti della Casa più Spiata d’Italia: hanno tutti una storia da raccontare.

Stella del cast del Gf 2023 è Alex Schwazer 38 anni è un atleta di marcia, vincitore del 2008 delle Olimpiadi e squalificato per uso di sostanze dopanti fino al 2024, dopo già un’ archiviazione per lo stesso reato. Di recente è tornato alla ribalta per un documentario su Netflix che analizza il suo caso. Originario di Vipiteno ha una moglie di nome Kathrin Freund e due figlie, Ida 6 anni e Noah 3 anni. In passato era fidanzato con Carolina Kostner. Non ha un profilo Instagram ufficiale.

Partecipante di spicco al reality anche Grecia Colmenares 61 anni, di origini venezuelane è un’attrice regina delle telenovelas sudamericane. In passato è stata sposata due volte. Il primo ex marito è Henry ZaKKa, poi si è legata a Marcelo Pelegri, impresario, padre del suo unico figlio Gianfranco, 31 anni. Oggi la Colmenares è single dopo una relazione con un modello ventenne e la storia d’amore con il collega rivelatosi poi omosessuale Chando Erick Luna. Il suo profilo Instagram è Greciacolmenares7

Concorrenti Grande Fratello 2023 età Instagram

Tra i personaggi di questa edizione Beatrice Luzzi, 52 anni, che è Eva Bonelli di Vivere, la perfida amante di Alfio Gherardi ricco imprenditore e azionista della clinica medica al centro delle vicende della soap. Oggi la rossa attrice cura la regia di diversi spettacoli teatrali, ha un ex marito e due figli. Il suo profilo Instagram è Beatriceluzziofficial. Tra i Nip c’è Giselda Torresan, 34 anni, che viene da Treviso, come titolo di studio ha una laurea in Scienze Ambientali. Sul suo lavoro c’è un vero e proprio caso: prima dell’ufficialità della sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello 2023, aveva dichiarato sui social di essere una blogger mentre ora si definisce operaia. Non si sa se è fidanzata o single. Il suo profilo Instagram è Giselda_Torresan

Originario di Parma è Vittorio Menozzi, 22 anni, modello. Su Instagram ha un profilo omonimo e oltre a sfilare in passerella ha studiato. È infatti un ingegnere gestionale, rigorosamente single e nel cast per portare scompiglio tra le donne della Casa. Il suo profilo Instagram è Vittorio Menozzi. Altra concorrente ufficiale Nip del Gf 2023 è Letizia Petris, 24 anni, di origini emiliane, viene da Coriano. Di lavoro fa la fotografa ma anche lei viene dal mondo dei social: è laureata in Digital Marketing. La sua vita privata è tutta da scoprire, il fidanzato sembra essere Andrea Contadini ma è tutto da vedere nella sua esperienza nel reality. Il suo profilo Instagram è Letipetris_. I suoi genitori si sono conosciuti a San Patrignano ed è orfana di padre.

Il primo ad entrare nella Casa è stato Paolo, cognome Masella , 25 anni, macellaio single che viene da Roma, un farfallone che non cerca l’anima gemella. Ogni mattina si sveglia alle 5 e non ha mai visto una puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Tra le sue passioni ci sono i viaggi e la sua mamma con cui è cresciuto avendo i genitori divorziato quando era giovanissimo. Paolo del Gf non ha profilo Instagram e non sopporta i social. Dopo l’ingresso di Giselda è stato il turno di Rosy Chin, food influencer di origini cinesi e proprietaria del ristorante Yokohama a Milano. La concorrente ha preparato alcuni piatti fusion per gli altri ospiti della Casa. Una storia davvero interessante quella di Rosy Chin, 37 anni, nata e cresciuta a Milano. Figlia d’arte, anche i genitori sono ristoratori, ha avuto un bruttissimo rapporto con il cibo da giovane ma poi grazie alla famiglia e ai tre figli si è ripresa. Il suo profilo Instagram è Thequeenrosychin.

Come vip tra i concorrenti già nella Casa Massimiliano Varrese, 47 anni, attore e ballerino di strada e ha realizzato tanti sogni. Raggiunge il successo come Carramba Boys di Raffaella Carrà, ha poi danzato nel corpo di ballo di Ricky Martin e Beyoncé. Scarpette al chiodo si è dedicato alle fiction, come Grandi Domani. La sua passione più grande oltre al mondo dello spettacolo sono le arti marziali. Oggi Massimiliano Varrese è single e papà felice di sua figlia Mia. Il suo profilo Instagram corrisponde al suo nome e cognome. Un altro concorrente che è entrato nella casa del Grande Fratello è Giuseppe Garibaldi che punta, dato il nome, a diventare l’eroe della casa. Sostiene di essere parente del noto eroe dei due mondi ed è orgoglioso di portare il suo nome. Calabrese, è un collaboratore scolastico, ha tre fratelli e si è trasferito in Veneto per lavoro e ora è precario in Emilia Romagna. “Sono abbastanza appassionato alle donne”, così ha parlato della sua vita sentimentale. Il suo profilo Instagram è Giuseppegaribaldi1993.

Altra concorrente del Grande Fratello 2023 è Angelica di cognome Baraldi, 26 anni, di origini toscane. Laureata in marketing internazionale, lavora in una software house come account manager e ama ogni tipo di sport. Fidanzata con Riccardo, si definisce una tigre del Bengala, dal carattere forte e deciso al punto di avere lasciato la propria famiglia. Ha rinunciato alla finale di Miss Mondo Italia per dare priorità agli esami universitari e al lavoro. Il suo profilo Instagram è angelicabaraldi. Nel cast del Grande Fratello 2023 come Nip presentato anche Marco Fortunati, 31 anni, che viene da Bologna. Molto legato alla sua famiglia di lavoro fa il maestro di sci e il tassista. Marco è fidanzato con Francesca con cui convive che ha tradito qualche volta. Il suo profilo Instagram è whoismarcofortunati. Tra i concorrenti anche Samira Lui, reduce da Tale e Quale Show. 25 anni, nata in Friuli da mamma italiana e papà libanese è diventata famosa grazie al suo ruolo di professoressa a L’Eredità. Non ha mai conosciuto il padre e promette di essere diretta nella casa. Con lei entra nella casa anche Lorenzo Remotti, 37 anni, orgoglioso del suo lavoro di calzolaio. Sposato con Mariella e come dichiarato dallo stesso concorrenti “si sono fusi e hanno creato una cosa bellissima” infatti hanno un figlio di nome Dante.