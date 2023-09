Grande Fratello 2023 come partecipare come pubblico

Se desideri presenziare in studio al Grande Fratello 2023 nel ruolo di pubblico basta informarsi su come partecipare

Il Grande Fratello 2023 è iniziato e durerà ancora per molte puntate. Il reality show per eccellenza, che in Italia è arrivato nel 2000, si trova ormai alla diciassettesima edizione, settima se si tratta di Gf Vip e resta iconico per vecchie e nuove generazioni che vogliono partecipare come pubblico. Per questa stagione si tratta di un ritorno importante, dato che lo show, in questa sua forma, mancava ormai ufficialmente dal 2019, dato che negli ultimi anni è stato in realtà sostituito dalla versione con celebrità come concorrenti. Da quest’anno, pur con il ritorno alla vecchia denominazione, la formula dei partecipanti sarà per la verità mista, con alcuni volti famosi e altri invece assolutamente sconosciuti.

Alla conduzione è stato confermato Alfonso Signorini, ma il resto del cast in studio è stato rivisto, anche dopo le polemiche dell’ultimo anno, che hanno portato lo stesso conduttore ad ammettere che ci sono state fin troppe volgarità nel programma. Addio quindi alla discussa coppia di opinioniste formata da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e in loro vece ci sarà la giornalista e volto storico del Tg5 Cesara Buonamici. In qualità di inviata social, al posto della nota influencer Giulia Salemi, vedremo invece la conduttrice radiofonica Rebecca Staffelli.

Ovviamente i casting per entrare nella Casa più spiata d’Italia come concorrenti si sono già chiusi e i nomi dei partecipanti sono già tutti noti, ma è ancora possibile avere una parte nel programma figurando in studio nel corso delle varie puntate. Per partecipare come pubblico al Grande Fratello 2023, non dovete far altro che andare sul sito di Corima Produzioni, la società che gestisce il pubblico dello show, e compilare il form per essere selezionati a questo indirizzo, oppure inviare una mail a [email protected].

Grande Fratello 2023 quanto dura

Il Grande Fratello 2023 ha preso il via lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5. Il reality show firmato Mediaset e prodotto da Endemol Shine Italy avrà due appuntamenti televisivi a settimana, sempre in prima serata, il lunedì e il venerdì, anche se questa seconda data potrebbe cambiare di volta in volta per esigenze di calendario. Ma quanto durerà il Grande Fratello 2023? Tradizionalmente, il programma ha sempre avuto circa 15 puntate, anche se tra il 2009 e il 2012 era arrivato ad averne non meno di 20. Poi c’è stato il calo, con l’ultima edizione vera e propria del Grande Fratello, nel 2019, che si è fermata a 10 (quella precedente addirittura a 8). In compenso, il successo del Grande Fratello VIP è stato travolgente, con le ultime tre edizioni che hanno fatto registrare tutte non meno di 40 puntate, durando da settembre fino alla primavera, tra marzo e aprile. Al momento non è noto in alcun modo quanto potrebbe durare il Gf Vip 2023, e molto dipenderà probabilmente dal responso del pubblico, visto il nuovo formato del reality show. L’obiettivo di Mediaset è ovviamente quello di replicare le ultime stagioni dello spin-off, arrivando fino alla primavera 2024. Se fosse così però si sconfesserebbe la linea dura di Piersilvio Berlusconi e la voglia di cambiamento.