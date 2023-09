Tullio Solenghi moglie e figlie: la verità su figlia adottiva

Tullio Solenghi 75 anni ha una moglie Laura Fiandra e due figlie. Cosa fanno oggi Alice e Margherita Solenghi dopo le voci adozione

Nella vita privata di Tullio Solenghi la sua più grande gioia è la famiglia composta dalla sua storica moglie e le sue adorate figlie. Si chiama Laura fiandra la consorte del noto imitatore del trio insieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez. Un amore i loro che non conosce ostacoli e di vecchia data, una passione di altri tempi che è durata nel tempo diventando il punto di forza dell’attore e una delle motivazioni più importanti per andare avanti anche nella sua splendida carriera. La moglie di Tullio Solenghi è nata nel 1949 ed ha 73 anni di età, due in meno rispetto a suo marito. Originaria di Gorizia, Ben presto si è trasferita a Roma dove ha studiato e dove abita attualmente con l’attore. Fin dall’infanzia sviluppa una propensione ad essere vegetariana e animalista, trasformando nel corso degli anni l’amore per la natura in una professione molto quotata attualmente, anticipando i tempi del veganesimo quando in Italia questo tipo di alimentazione, che prevede la totale assenza di cibi di derivazione animale a tavola, non era ancora conosciuta. Laura Fiandra si specializza in crudismo e fonda un centro specializzato in omeopatia chiamato “Sotto il ciliegio”, di recente ha fondato anche un’associazione per la diffusione corretta dei principi vegani e dell’impatto che questo stile di vita può avere sull’ambiente e sul pianeta Terra. Di lavoro attualmente la moglie di Tullio Solenghi fa la chef crudista e l’attivista. L’attore del Trio con Laura Fiandra si è conosciuto all’Università di Genova durante alcune lezioni di filosofia, è stato un colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati.

Tullio Solenghi figlia adottiva

Lo stesso imitatore ha raccontato che deve tutto alla sua dolce metà, riusciva ad andare in tour e trovare la giusta ispirazione per la sua carriera sia a teatro che in tv grazie al suo supporto, perché sapeva che c’era sempre lei a casa ad aspettarlo. Inoltre in pochi sanno che è sempre stata la chef crudista la prima a vedere gli sketch del Trio Solenghi Marchesini Lopez prima di tutti per dare un parere e valutare se portarli in scena. Tullio Solenghi e Laura Fiandra hanno due figlie: Alice, 41 anni, e Margherita, 39 anni. La primogenita, così come la mamma, è crudista e pratica yoga, è psicologa e psicoterapeuta, invece Margherita di lavoro è project manager e segue lo stesso regime alimentare della famiglia. Tanti fan dell’attore pensano che Tullio Solenghi abbia una figlia adottiva ma non è così e c’è un motivo se si è diffusa questa fake news riguardo la sua vita privata e che da anni alimenta il gossip. In passato in diverse trasmissioni televisive che lo hanno visto protagonista di interviste intime, ha raccontato che con sua moglie non riusciva ad avere prole e che ci hanno provato per otto anni. Un giorno di comune accordo decisero di fare domanda di adozione per riuscire a coronare il loro sogno di diventare genitori. Dopo pochissimo tempo da questa richiesta, che avrebbe avuto comunque un iter molto lungo, Laura Fiandra ha scoperto di essere incinta di Alice e poi dopo due anni è arrivata anche la secondogenita a riempire di gioia le loro vite.