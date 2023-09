Uomini e Donne Riccardo Guarnieri perché assente: fidanzato? FOTO

Il trono over di Uomini e Donne 2023 senza Riccardo Guarnieri, 44 anni, che risulta assente da diverse puntate: perché non c’è e le voci sulla sua presunta fidanzata

Riccardo Guarnieri, 44 anni, è lo storico protagonista del trono over di Uomini e Donne ma in questa edizione 2023 risulta assente da diverse puntate, non c’è infatti nel parterre dei cavalieri e dopo la nuova linea dettata dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi dopo la scomparsa di suo padre Silvio, un dubbio sul fatto che sia stato fatto fuori a causa delle liti avute in studio, in particolare con Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato, sorge spontaneo. Lo scorso anno infatti negli studi Elios è stato al centro di due scongiurate risse, una con Alessandro e un’altra con Armando. Nel primo caso l’imprenditore nel settore floreale salernitano dopo aver esagerato nell’interpretazione riguardo un’intervista rilasciata dall’ex di Ida Platano al magazine di Uomini e Donne ha offeso pesantemente Riccardo coinvolgendo anche la mamma del pugliese. Guarnieri andò così su tutte le furie e sono dovute intervenire più persone per bloccarlo e Maria De Filippi per calmarlo perché voleva picchiare Vicinanza, scena poi censurata da parte della redazione. Note al trono over anche le liti tra Armando e Riccardo che spesso si sono attaccati e hanno alzato i toni superando i limiti, situazioni avvenute anche nell’ultima edizione perché come sempre contendenti nel corteggiamento alle stesse donne come Gloria e Cristina. Non sembra però essere questo il motivo del perché Riccardo Guarnieri è assente da Uomini e Donne.

Uomini e Donne Riccardo Guarnieri fidanzata chi è

A dare una risposta è stata una segnalazione inviata all’influencer esperta di gossip Deianira Marzano con tanto di foto. Riccardo Guarnieri sembrerebbe fidanzato con una donna pugliese così come appare dallo scatto pubblicato sui social. Sono tante le informazioni sulle presunta fidanzata di Guarnieri, a cominciare dal fatto che si chiamerebbe Gabriella, sarebbe una sua coetanea e vicina di casa. Anche lei quindi pugliese, condividerebbe molto tempo con il cavaliere visto che i due sarebbero stati visti più volte mano nella mano a passeggiare per Monopoli in atteggiamenti inequivocabili. Inoltre sono tante le voci che parlano di una relazione ufficiale con lo stesso protagonista del trono over di Uomini e Donne che ha presentato la sua dolce metà ad un matrimonio di amici. Un altro dettaglio che ha stupito i fan che hanno letto le anticipazioni dalle ultime registrazioni del trono over 2023 è che Riccardo Guarnieri era assente anche quando sono tornati in studio la sua storica ex Ida Platano e il suo attuale compagno Alessandro Vicinanza per raccontare l’evoluzione della loro storia d’amore dopo essere andati via dal dating show. In tanti aspettavano un ennesimo confronto e ovviamente litigio con annesse polemiche sulla veridicità della loro relazione visto che viaggiano molto ma continuano a vivere distanti senza che nessuno prenda la decisione di trasferirsi a Brescia o a Salerno. Anche in questo caso però Riccardo non c’era e quindi l’ipotesi che sia fidanzato è sempre più concreta, in attesa magari di un’ufficializzazione su Instagram che metta a tacere tutte le altre voci sul suo conto e sulla possibilità di essere stato fatto fuori.