Dove vedere Grande Fratello 2023 canale diretta e Daytime

Su che canale si vede in diretta il Grande Fratello 2023: gli orari del daytime e quando va in onda la replica su La5

È tornato il Grande Fratello, con una diciassettesima edizioni molto particolare. Sotto la conduzione di Alfonso Signorini, infatti, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy per Mediaset riprende da quest’anno la denominazione del programma andato in onda in Italia dal 2000 al 2019, prima di essere sostituito dallo spin-off Grande Fratello VIP, ma nelle formula mescola entrambi i format. Nella casa più famosa d’Italia troviamo infatti un mix tra concorrenti famosi e altri piuttosto sconosciuti. A coadiuvare il conduttore del programma ci saranno poi la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici in qualità di opinionista fissa, e la giovane conduttrice radionofica Rebecca Staffelli nel ruolo di inviata sui social.

Il nuovo Grande Fratello è iniziato lunedì 11 settembre 2023 e ci accompagnerà per diverse settimane nella prima serata di Canale 5, con due appuntamenti settimanali, uno il lunedì e l’altro il venerdì (ma quest’ultimo potrebbe essere soggetto a modifiche di calendario). Fino a quando, non ci è ancora dato saperlo, visto che non è noto quante puntate ci saranno, e molto dipenderà dall’andamento degli ascolti. Il programma classico prevedeva circa 15 puntate, anche se nel suo periodo d’oro, circa dieci anni fa, era arrivato anche a più di 20, ma nella versione Grande Fratello VIP degli ultimi anni sono state addirittura superate le 40. L’obiettivo è di seguire questo trend, andando avanti con il reality show fino a marzo o aprile 2024.

Come detto, le puntate del programma andranno in onda il lunedì e il venerdì su Canale 5, con appuntamento alle 21.20, dopo Paperissima Sprint Estate, e dureranno per tutta la prima e la seconda serata. La prima puntata, andata in onda lunedì 11 settembre, è durata fino alla 1.50, e cioè per 4 ore e mezza. Ma da quest’anno non sarà più possibile seguire la diretta quotidiana 24 ore su 24, come era accaduto fino all’anno scorso, con la diretta su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Infinity. Le telecamere nella casa si spegneranno alle 3.00 di notte, per riaccendersi alle 9.00 del mattino: non potremo vedere, dunque, quello che succederà nella casa del Grande Fratello 2023 durante la notte. Per il resto, la diretta del programma potrà essere seguita come al solito su Mediaset Extra o su Mediaset Infinity, dove però saranno a disposizioni più regie e canali dedicati, così da sfruttare diverse prospettive.

Oltre alle due prime serate settimanali, il Grande Fratello 2023 prevederà vari appuntamenti durante il daytime, dal lunedì al venerdì sempre su Canale 5. Una breve striscia di 10 minuti, dalle 16.10 alle 16.20, andrà in onda dopo Uomini e donne. Un’altra, però, è prevista anche intorno alle 13.00 su Italia 1, dopo Studio Aperto, che replicherà la striscia del giorno prima di Canale 5.

Grande Fratello 2023 replica

Mediaset ha dunque organizzato una folta programmazione per quello che ambisce a essere il suo programma di punta dei prossimi mesi. Per chi non riuscirà a seguire in diretta le varie puntate del Grande Fratello 2023, saranno disponibili le repliche. In tv, le puntate serali potranno essere riviste su La5: al martedì sera la replica della puntata del lunedì, e il sabato quella della puntata del venerdì. In più, le repliche saranno disponibili alla visione anche in streaming.