Grande Fratello ieri sera 11 settembre chi è in nomination e al televoto: la sorpresa inattesa

Anche la prima puntata del Grande Fratello 2023 ha visto i concorrenti fare le temute nomination: chi è stato nominato e perché

La prima puntata del Grande Fratello 2023 ha visto l’ingresso di ben 15 concorrenti tra vip e nip con tante sorprese e ingressi inaspettati considerando come a poche ore dall’inizio del reality condotto da Alfonso Signorini si conoscevano solo sei dei concorrenti che sarebbero entrati nella casa più spiata d’Italia. Fin dalle prime battute il Grande Fratello 2023 è apparsa un’edizione completamente rinnovata rispetto alle precedenti con un taglio netto al passato, al punto tale che non è stata citata nemmeno la vincitrice dello scorso anno. Inoltre tra le novità che sono state annunciate ieri sera 11 settembre nella prima puntata del Grande Fratello c’è anche il ritorno del tugurio. Per chi non avesse mai seguito il reality, si tratta di una zona della casa che viene abitata per aumentare l’interesse e in passato ha dato vita a tante dinamiche e notti di divertimento. Il tugurio è una parte della casa disordinata e sporca, totalmente opposta alla pulizia, l’ordine e i benefici della vera casa del Grande Fratello ed era già famosa dai primi anni della messa in onda del reality show. E il tugurio è diventato subito protagonista nelle dinamiche e negli sviluppi del reality infatti inizialmente non era stato rivelato a gran parte dei concorrenti ma la nuova opinionista Cesara Buonamici ha involontariamente spoilerato l’esistenza del tugurio e la presenza di altri concorrenti. Un piccolo errore che non ha rovinato i piani della produzione e infatti ieri sera 11 settembre nella prima puntata del Grande Fratello non potevano mancare le nomination che hanno decretato chi sarebbe andato a vivere nel tugurio. Almeno per questa volta infatti non hanno deciso un’eliminazione immediata e nemmeno la possibilità che nel prossimo appuntamento, fissato per venerdì, qualcuno possa lasciare la casa.

Grande Fratello i nominati che vivono nel tugurio

Proprio perché il Grande Fratello 2023 ha visto il ritorno del tugurio le nomination della prima puntata hanno stabilito chi dei 15 concorrenti entrati si dovesse spostare nell’altra zona della casa. Per decidere ciò le donne, in coppia, formate in base all’ordine di entrata, hanno scelto uno degli uomini che volevano che restasse in casa. La coppia composta da Giselda e Rosy Chin ha salvato l’olimpionico Alex Schwarzer, Angelica e Letizia invece l’attore Massimiliano Varrese, Samira e Anita hanno scelto Paolo perché entrambe sono riuscite a parlare con lui in quel piccolo spazio di tempo avuto, infine Grecia Colmenares e Beatrice Lizzo hanno optato per Marco perché con loro nel tugurio nella prima parte. Le quattro scelte hanno decretato che in nomination nella prima puntata del Grande Fratello ieri sera 11 settembre sono andati Giuseppe, Vittorio e Lorenzo che così si sono trasferiti nel tugurio. I tre concorrenti non scelti hanno potuto però riprendersi la rivincita e anche loro hanno partecipato alle nomination scegliendo una coppia di donne che avrebbe vissuto nel tugurio. Giuseppe, Vittorio e Lorenzo hanno deciso di nominare Anita e Samira Lui che così hanno raggiunto i tre uomini nell’altra parte della casa. Sono così cinque i concorrenti presenti nel tugurio: Giuseppe, Vittorio, Lorenzo, Anita e Samira che sono coloro che sono andati al televoto per decidere chi è il preferito. Chi otterrà più voti sarà immune dalla nomination della prossima puntata del Grande Fratello 2023.