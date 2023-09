Mauro Corona chi è: cosa c’entra con Fabrizio Corona

Mauro Corona 73 anni è un volto tv legato a Bianca Berlinguer. Professione scrittore e scultore oggi è un noto opinionista

A Cartabianca con Bianca Berlinguer Mauro Corona da diversi anni è una delle figure più caratteristiche e presenti nella televisione italiana, conosciuto soprattutto per i suoi libri e per il suo grande legame con la natura e, più in particolare, la montagna. L’opinionista Rai e Mediaset è nato a Baselga del Piné, vicino Trento, il 9 agosto 1950, e oggi ha quindi 73 anni. È uno scrittore e personaggio televisivo molto noto, grazie anche alla lunga amicizia con la giornalista e conduttrice televisiva figli di Berlinguer, nelle cui trasmissioni è stato spesso ospite. Oltre a questo, Mauro Corona è famoso come scultore del legno e come alpinista, argomenti di cui spesso parla nei suoi libri e nei suoi interventi tv. Il volto di Cartabianca è molto popolare anche sui social, come dimostra il suo profilo Instagram, seguito da ben 197.000 utenti.

La sua fama inizia a crescere negli anni Settanta, quando è un umile lavoratore con la passione per la scultura lignea. Le sue opere vengono notate e vendute molto rapidamente, e col ricavato lo scrittore acquista attrezzatura migliore e trova in Augusto Murer un maestro che gli permetta di perfezionarsi. Sotto questa spinta, nel 1975 organizza la sua prima mostra a Longarone. Oltre a questo, porta avanti con sempre maggiore successo l’attività da scalatore, svolgendola anche fuori dall’Italia, fino alla Groenlandia e alla California, e divenendo abbastanza noto anche in questo settore. Ma le cose per lui, in termini di notorietà, cambiano nel 1997, quando Il Gazzettino pubblica alcuni dei suoi racconti, permettendogli di lanciare la sua attività di scrittore, che lo ha poi portato alla pubblicazione di numerosi libri, soprattutto romanzi ma anche saggi sulla montagna e l’alpinismo, opere tradotte in varie lingue e che gli hanno permesso di vincere anche diversi premi.

L’approdo in televisione di Mauro Corona è arrivato appunto grazie a Bianca Berlinguer, che lo ha voluto come ospite fisso del suo programma Cartabianca, su Rai 3, a partire dal 2018 fino al 2023, con una breve pausa tra il 2020 e il 2021, dovuta al fatto che in una puntata aveva chiamato “gallina” la conduttrice. I rapporti tra i due si sono però appunto sistemati, come ha dimostrato il suo ritorno in trasmissione e il fatto che Berlinguer lo ha richiamato come ospite per la prima puntata del suo nuovo programma, È Sempre Cartabianca, in onda su Rete 4 a partire dal settembre 2023.

Mauro Corona parente di Fabrizio Corona

Dato il cognome in comune, molti utenti online si stanno chiedendo se Mauro Corona sia parente del noto Fabrizio Corona. La risposta è no: i due non sono imparentati in nessun modo, e tra loro c’è solo un comunissimo caso di omonimia. Mauro Corona, come abbiamo visto, è originario del Nord Est italiano, mentre Fabrizio Corona è nato a Catania, in Sicilia, anche se vive da tempo a Milano. Il padre di quest’ultimo era il giornalista Vittorio, che ha lavorato per La Sicilia, a lungo in Rai, ed è poi stato vicedirettore di Studio Aperto e di La Voce. I genitori di Mauro Corona erano invece Domenico Corona e Lucia Filippin, entrambi di professione venditori ambulanti.