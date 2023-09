Lucio Battisti moglie e figli: l’ennesima fake sul suo conto

Lucio Battisti è un artista indimenticabile e molti si chiedono chi sia sua moglie e cosa facciano i suoi figli. Oggi risponderemo a queste curiosità.

Ci sono artisti che hanno segnato un solco talmente ampio nella storia della musica con il loro talento che è impossibile dimenticarli. In Italia, possiamo vantarci di aver avuto Lucio Battisti e non è da tutti. I suoi testi, le sue composizioni e le emozioni che ha raccontato sono indimenticabili e ancora oggi rappresentano pietre miliari per milioni di persone al mondo, nonostante l’arrangiatore sia morto, purtroppo, nel 1998. Non è facile ascoltare musica senza citarlo e nelle playlist di tantissimi appassionati del genere è sempre in prima fila. Durante la sua vita, poi, non ha avuto solo le note, ma una vita privata che molti non conoscono e ancora adesso porta parecchia curiosità tra gli appassionati. La moglie di Lucio Battisti èGrazia Letizia Veronese. È originaria della Brianza, dove è nata nel 1943. Anche lei ha avuto una vita nel mondo dello spettacolo parecchio vibrante, visto che ha ricoperto il ruolo di segretaria di Miki Del Prete nel Clan Celentano, ovviamente di Adriano Celentano. Man mano ha aumentato la sua esperienza e la sua bravura nel settore, tanto da diventare una nota paroliera e avere successo in questo campo. L’incontro con Battisti è arrivato nel 1968 in una location storica per la musica, il filo rosso che ha caratterizzato l’intera vita del cantautore.

Infatti, i due amati si sono conosciuti al Festival di Sanremo, dove il compositore era in gara con il brano La farfalla impazzita. Fu solo un primo incontro in cui studiarsi, sorridersi e forse anche un po’ ignorarsi, perché ci volle un anno perché i due intrapresero una vera e propria relazione. Hanno aspettato anche per il matrimonio che arrivò il 1976 con rito civile. Dopo la morte del cantante nel 1998, la donna ha avuto un atteggiamento molto criticato nei confronti dell’immagine dell’artista Battisti. Ha scatenato molte polemiche anche il suo insinuarsi fra il marito e il suo amico e paroliere storico, Mogol, che ha portato alla separazione tra i due, tesi che è stata confermata anche dal padre dell’artista. Oggi Grazia Letizia Veronese vive a Rimini e si sente parlare molto poco di lei, anche perché ha scelto di vivere un’esistenza privata ben lontana dai riflettori. C’è da dire che nella vita di Battisti ha avuto anche un ruolo lavorativo: sua moglie ha scritto alcune canzoni per il marito con lo pseudonimo di “Velezia”.

Lucio Battisti figlio morto

Dalla storia tra Veronese e Battisti è nato un solo figlio, Luca Carlo Filippo, nato il 25 marzo del 1973, tre anni prima del matrimonio dei genitori. Ha deciso ben presto di seguire le loro orme e ha lavorato nel mondo della musica con lo pseudonimo di Lou scoppiato. Disegnò anche la copertina del disco E già per il padre. Ha vissuto per tanto tempo anche in Inghilterra, a Londra. Nel Regno Unito ha iniziato a produrre musica in inglese come frontman di un gruppo punk rock chiamato Hospital. Oggi si sente parlare molto poco di lui, se non per la continua polemica per i diritti d’autore del padre con Mogol. In diversi casi, vengono pubblicate fake news sulla sua morte, ma per fortuna non è affatto così.