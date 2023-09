Maria Corleone chi era e come è morta: era ne Il Padrino

Maria Corleone è nipote di Don Vito e figlia di Michael protagonista della saga de Il Padrino, chi era e la sua biografia

Dal cinema hollywoodiano alla fiction italiana è questo il percorso di Maria Corleone, donna di mafia che da oltre 50 anni affascina con la sua storia e biografia i fan della trilogia. Nata negli anni Sessanta è la sorella gemella di Anthony e trascorre la sua infanzia in Nevada, il primo evento tragico della sua vita è il tentativo di ammazzare brutalmente suo padre Michael, figlio del temutissimo Don Vito Corleone. In quell’occasione lei e suo fratello, due bambini, riuscirono a salvarsi. Nonostante suo padre sia uno degli esponenti di spicco della criminalità siciliana in America, il loro rapporto è molto stretto a tal punto che la giovane Maria Corleone, interpretata nel film Il Padrino Parte III da Sofia Coppola, fa da prestanome alle attività illecite della famiglia. Il personaggio appare per la prima volta nella trilogia nel film Il Padrino Parte II come figlia minore di Michael e Kay. È una bambina (di circa 4 o 5 anni) alla fine degli anni Cinquanta. Come suo fratello Anthony, non ha un ruolo o un arco narrativo significativo nel film. Nel Padrino Parte III la reale tragedia di Maria Corleone è quando si innamora di suo cugino, Vincent Mancini, figlio illegittimo di Sonny Corleone. La loro relazione non è approvata dal padre Michael perché teme che possa minare le loro attività ma soprattutto che sua figlia possa ripercorrere lo stesso tragico destino di Apollonia, la sua prima moglie. La donna infatti venne uccisa durante un attentato da un’autobomba che però avrebbe dovuto ammazzare lui. Proprio a causa della relazione con il cugino Vincent le cose si complicano fino alla tragedia perché la figlia di Anthony viene trucidata. La causa della morte di Maria Corleone è un colpo di pistola sparato da un sicario di un rivale di suo padre all’esterno del Teatro Massimo di Palermo. Nella sparatoria suo padre viene ferito alla spalla, mentre lei viene colpita al busto risultando le fatale. Il personaggio di Maria Corleone, oltre alla fiction su Canale 5, è apparso anche in altri due romanzi che sono stati identificati come sequel della trilogia ma avendo un ruolo minore.

Maria Corleone nella fiction Mediaset

Maria Corleone non è un personaggio realmente esistito ma come tutte le figure che fanno parte della trilogia si ispira a reali personaggi esistiti appartenenti alla mafia. Infatti lo stesso Don Vito Corleone, cioè Vito Adolini, è ispirato a tre grandi boss della malavita siciliana in America, Carlo Gambino, Frank Costello e Lucky Luciano. Nonostante sembri palese che la fiction omonima di Canale 5, prodotta da Tao Due, sia uno spin-off de il personaggio de Il Padrino interpretato da Sofia Coppola, la produzione ha invece dichiarato che è un semplice caso che le due donne abbiano lo stesso nome perché raccontano storie totalmente diverse. La donna interpretata da Rosa Diletta Rossi è infatti figlia di un boss siciliano che sposa un procuratore e che non vuole avere niente a che fare con la criminalità organizzata fino a quando non è costretta per vendetta a diventare la regina di Palermo.