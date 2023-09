La voce che hai dentro dove è stata girata location: casa sua

Le location de La voce che hai dentro con Massimo Ranieri, Napoli al centro delle riprese

La voce che hai dentro è la fiction che vede il ritorno sulle scene di Massimo Ranieri che ormai da anni è impegnato a teatro con i suoi spettacoli. Dopo due decenni l’attore e cantante ha deciso di ricoprire il ruolo di protagonista anche perché la storia nasce da un suo soggetto che è stato accolto con grande entusiasmo dalla produzione e dal regista Eros Puglielli. La voce che hai dentro narra le vicende di Michele Ferrara, uomo che torna alla vita di tutti i giorni dopo dieci anni di carcere perché accusato di aver ucciso suo padre. Il protagonista però si è sempre professato innocente e dopo aver pagato ingiustamente vuole recuperare il rapporto con la famiglia e riprendere in mano la casa discografica Parthenope fondata proprio da suo padre. Le cose però sono cambiate dall’ultima volta che era in libertà perché la moglie Maria ha intrapreso una nuova relazione, mentre i due figli più grandi hanno deciso di vendere la società di famiglia. L’unica ad appoggiare l’uomo è la figlia più piccola che crede nella sua innocenza ed è un grande talento della musica. Nel frattempo sulla strada della rinascita di Michele Ferrara, interpretato da Massimo Ranieri, c’è Regina, giovane artista trapper che potrebbe dare una svolta alla casa discografica. La voce che hai dentro è un progetto che ha subito affascinato il cantante anche perché la fiction è stata girata a Napoli, città d’origine della voce di Se Bruciasse la città. In particolare anche in conferenza stampa ha ricordato come alcune scene siano state girate nel palazzo dove è iniziata la sua carriera.

La voce che hai dentro: i luoghi di Napoli

La fiction di Canale 5 La voce che hai dentro è girata interamente a Napoli, in una città che negli ultimi anni è sempre più un set a cielo aperto e location di numerosi progetti televisivi come Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi. Tra i luoghi scelti per ambientare le vicende di Michele Ferrara c’è il centro storico di Napoli, patrimonio mondiale dell’Unesco. Tutti riconosceranno le tipiche stradine come via Tribunali, Decumano Maggiore e San Gregorio Armeno, la famosa strada dei pastori che attira turisti non solo nel periodo di Natale. Tra i luoghi di Napoli dove è stato girato La voce che hai dentro c’è anche la Galleria Umberto, sita in via Toledo ad angolo con via Santa Brigida che ha anche un’uscita di fronte all’antico Teatro San Carlo. Ed è proprio qui che Massimo Ranieri ha iniziato la sua carriera. Alcune scene invece sono state girare nel vasto quartiere di Posillipo, definito dai cittadini che ci abitano il salotto buono della città, è la location dell’iconico panorama di Napoli con albero, il Vesuvio e il golfo sullo sfondo. Tra le strade più famose di Posillipo ci sono via Manzoni e via Petrarca. Infine una delle location è anche Santa Lucia, zona a ridosso del lungomare Caracciolo, è il quartiere che ha visto i natali dello stesso Massimo Ranieri ma anche di altri grandi artisti come Luciano De Crescenzo.