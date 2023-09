Beatrice Luzzi chi è e che fiction ha fatto: autrice di un famoso show

Beatrice Luzzi, 52 anni, già concorrente del Grande Fratello 2023 ha fatto Vivere, I Cesaroni e Un Posto al Sole. Ha un ex marito e due figli

Beatrice Luzzi è una concorrente del Grande Fratello 2023, una delle vip che fa parte del cast di questa edizione definita rivoluzionaria per la scelta da parte dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi di ripristinare determinate regole e non essere più tolleranti come prima. Attrice nata il 14 novembre 1970, di origini romane, Beatrice Luzzi ha 52 anni ed è del segno dello Scorpione. La sua popolarità è arrivata grazie alla soap opera Vivere dove interpretava Eva Bonelli, ruolo che la spinse a lasciare Bruxelles per tornare a Milano in Italia. Infatti come raccontato dalla stessa concorrente del Grande Fratello 2023, ha vissuto per due anni in Belgio dopo una laurea con lode in Scienze politiche. All’estero era impegnata alla Commissione Europea per gli aiuti umanitari, mentre in precedenza ha lavorato anche per RadioRai. La sua passione per la recitazione è nata durante il liceo quando ha iniziato ad interpretare opere teatrali. Dopo aver partecipato a Vivere, Beatrice Luzzi ha fatto parte del cast di numerose fiction com Il maresciallo Rocca, Don Matteo e Provaci Ancora Prof. Tra i ruoli quello che in tanti ricordano è quello di Elena ne I Cesaroni nella quinta stagione, una donna ricca che paga i debiti di Francesco concedendosi. Oltre alla partecipazione a Un posto al sole, l’attrice è stata anche consulente di comunicazione occupandosi di eventi e campagne. Tra le curiosità fronte lavoro, il ruolo di autrice di Beatrice Luzzi per il game show L’Eredità in onda su Raiuno.

Beatrice Luzzi marito e figli

Dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’interesse sulla vita privata di Beatrice Luzzi è ovviamente aumentato anche perché sui social l’attrice di Vivere non pubblica foto della sua famiglia e preferisce essere molto riservata e non dare tanti dettagli su questo aspetto facendo parlare solo il suo lavoro. Si conoscono però alcuni dettagli come il fatto che Beatrice Luzzi ha due figli maschi ma non ha mai rivelato la loro età e i loro nomi. Per i suoi due figli ha scritto “Mi è nata una famiglia”, un diario personale pubblicato nel 2011 dove ha parlato di alimentazione, corsi pre parto e tutto il percorso che ha affrontato come mamma che ha affrontato due gravidanze in due anni. Il marito di Beatrice Luzzi è un uomo di nome Alessandro ed è il padre dei suoi due figli. Anche in questo non si hanno notizie dettagliate su di lui ed infatti definito “misterioso” fin dal suo ingresso come concorrente al Grande Fratello 2023. C’è però un dettaglio ben preciso sulla loro relazione, infatti nel 2019 si sono lasciati ma nonostante la rottura i due sono rimasti in buonissimi rapporti, una condizione ideale per permettere ai due figli di crescere in armonia. In passato prima della rottura l’attrice ha parlato solo una volta di suo marito in un’intervista dove ha spiegato di essere felice della sua vita dopo la partecipazione a Vivere nel ruolo di Eva Bonelli e di avere accanto un marito meraviglioso.