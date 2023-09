Beautiful anticipazioni americane Sheila muore non c’entra Finn divorata

Sheila in pericolo di vita per mano di un grosso animale dalle anticipazioni americane di Beautiful. Finn è salvo ma la madre biologica tornerà

Come i fan di Beautiful ben sanno, c’è una distanza temporale molto netta tra le puntate in onda in Italia e quelle trasmesse, settimana dopo settimana, negli Stati Uniti. Andando a caccia delle anticipazioni, quindi, è possibile scoprire cos’è già accaduto oltre oceano. Uno dei temi più caldi, che appassiona il pubblico da molto tempo, è certamente quello delle vicende tra Sheila e Finn. La situazione della donna si complica sempre più, puntata dopo puntata, avendo scelto di rapire suo figlio, Finn, rischiando più volte di vederlo morire dinanzi ai suoi occhi. Deve fronteggiare infatti un’emergenza del tutto imprevista, dal momento che Finn va in arresto cardiaco. La Carter deve fare in fretta e riuscire a trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Chiedendo aiuto a Mike, otterrà un enorme rifiuto a sorpresa, convinto del fatto che lei debba soltanto darsi alla fuga, lasciandosi Finn alle spalle. Dovesse svegliarsi dal coma, infatti, sarebbe l’unica persona in grado di incriminarla in maniera definitiva. Lei però non ha alcuna intenzione di lasciarlo morire. Sarà proprio lei defibrillatore alla mano a procedere alla rianimazione d’urgenza. Tutto da sola, senza alcun aiuto, ma con la necessaria velocità per riuscire a essere salvifica. Tutto va per il meglio e il cuore di Finn torna a battere. Il ragazzo, di colpo, inizia anche a riprendere conoscenza, anche se lentamente. Sheila è certa che tutto ciò porterà a un futuro felice insieme, senza rendersi conto di quanto sia folle questa sua previsione. A dimostrazione del suo stato instabile, però, aggredisce in maniera violenta Mike, colpevole di non averla aiutata.

Stando agli spoiler di Beautiful che arrivano dagli Usa col passare del tempo Finn torna in sé e ricorda che a sparargli quella notte è stata proprio Sheila. Vorrebbe andare in ospedale e vedere Steffy e i bambini, ma la madre glielo impedisce. Il ragazzo inizia così a studiare un piano di fuga, consapevole d’essere prigioniero di una pazza psicotica. Il piano prevede di spingere la donna fuori dal rifugio, dicendole d’aver bisogno di medicine. Il suo unico obiettivo è scappare e tornare da Steffy che, come tutti gli altri, ormai lo crede morto. È però troppo debole per riuscire a fare qualcosa e la madre gli intima di non muovere neanche un muscolo in sua assenza.

Beautiful Sheila e Finn

Il grande colpo di scena delle anticipazioni americane di Beautiful è la morte di Sheila. Verrebbe ovviamente da pensare che Finn o Steffy si siano vendicati della follia della donna, che ha tenuto prigioniero il figlio. Invece non si tratta di nulla di tutto ciò e il colpo di scena ha del clamoroso. Facendo un passo indietro, Finn era riuscito a tornare in libertà, svelando a tutti d’essere in realtà ancora in vita. Ha ritrovato la sua famiglia ma, ovviamente, tutto ciò ha messo spalle al muro Sheila, che aveva tentato di riabilitarsi salvando la vita del figlio in coma. La polizia non riesce però ad arrestarla, aiutata dall’amico Bill Spencer. Le indagini proseguono, fino a quando la polizia non raggiunge una conclusione devastante. Gli spoiler di Beautiful dicono che Sheila muore sbranata dopo essere scappata di prigione. Il tutto viene comunicato alla famiglia, che tira un sospiro di sollievo, anche se Finn non riesce a crederci pienamente e sospetta un clamoroso ritorno. Il test del DNA però conferma che i resti di un dito del piede ritrovato appartengono proprio a sua madre. Non ci sarebbe da stupirsi, però, se fosse solo parte di un suo piano folle. È infatti proprio così. Le anticipazioni di Beautiful dall’America svelano che Sheila è vita e come abbia soltanto inscenato il tutto, così da sfuggire alla polizia e ripartire da zero.