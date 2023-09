Il Paradiso delle signore chi è il ragazzo che salva Maria

Nuovo personaggio nel cast del Paradiso delle Signore 8: un ragazzo misterioso che ruba il cuore a Maria. Chi è la new entry

Continuano i colpi di scena ne Il Paradiso delle Signore, che vede la giovane Maria in gravissimo pericolo. Per sua fortuna, però, un ragazzo misterioso appare dal nulla e riesce a salvare la sua vita. I fan hanno a lungo atteso l’ottava stagione dell’amata fiction Rai, che si è fatta attendere ma non sta deludendo le aspettative. Svariati i nuovi personaggi giunti nell’atelier con un nuovo cast per queste puntate inedite. Maria ha fatto ritorno nella sartoria maschile del grande magazzino, riprendendo quello che era il suo ruolo. Dovrà però fare i conti con l’arrivo della sua famiglia a Milano, che trasformerà radicalmente l’equilibrio della sua quotidianità. Loro rappresentano infatti il gruppo principale di nuovi attori aggiunti alla fiction Rai. La giovane vivrà un momento a dir poco delicato nel corso delle prossime puntate, stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

Tornata dall’Australia, Maria Puglisi, interpretata dall’attrice Chiara Russo, è nuovamente la stilista chiave dell’atelier, ma di colpo si ritroverà al centro di attenzioni decisamente non volute da parte di due uomini, che la importuneranno a dir poco. Sola per strada, costretta a difendersi per evitare il peggio, verrà fortuantamente salvata da un misterioso giovane. Sarà lui a riuscire a scacciare i due violenti, per poi avvicinarsi a Maria e rubarle un bacio, senza dirle di chi si tratti. Lo stesso salvatore misterioso andrà poi a casa di Marcello, così da parlargli, ma qui troverà Armando. Si tratta di Matteo Portelli, interpretato da Danilo D’Agostino, a sua volta una delle new entry del cast. Lui è il fratello minore di Marcello Barbieri, o per meglio dire il fratellastro, ecco spiegato perché hanno cognomi diversi. Il figlio mai riconosciuto da Maurizio Barbieri, del quale Marcello non ha mai saputo nulla. Si ritroverà a conoscerlo per la prima volta in questa sorprendente ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. La sua presenza in città creerà grandi scompigli, anche sentimentali. Maria infatti inizierà a provare qualcosa per lui, pur essendo impegnata con Vito.

Il Paradiso delle signore 8 cast

Il cast de Il Paradiso delle Signore 8 è molto ricco, considerando come agli attori storici si aggiungeranno nuovi interpreti. Confermati Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant’Erasmo), Massimo Poggio (Ezio Colombo), Flavio Parenti (Tancredi di Sant’Erasmo), Emanuel Caserio (Salvo Amato), Chiara Baschetti (Matilde Frigerio di Sant’Erasmo) e Francesca del Fa (Irene Cipriani).

Non soltanto loro del vecchio gruppo, che comprende anche Elio Tedesco (Vito Lamatia), Clara Danese (Elvira Gallo), Elvira Camarrone (Clara Boscolo), Chiara Russo (Maria Puglisi), Pietro Masotti (Marcello Barbieri), Lara Komar (Gloria Morelli), Lucrezia Massari (Flora Gentile Ravasi) e Filippo Scarafia (Roberto Landi). Spazio a numerosi nuovi ingressi nel cast del Paradiso delle Signore a partire dalla famiglia di Maria, che è salita a Milano. Parliamo di Ciro, Concetta e Agata Puglisi, rispettivamente padre, madre e sorella minore della sarta, interpretati da Massimo Cagnina, Gioia Spaziani e Silvia Bruno. Come detto, però, grande spazio avrà il personaggio di Matteo Portelli, interpretato da Danilo D’Agostino. Spazio infine a Ilaria Maren, interprete di Delia Bianchetti, e Luca Ferrante, nei panni di Gian Lorenzo Botteri.