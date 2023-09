Tommaso Foglia Bake Off Italia dove lavora

Dove lavora Tommaso Foglia, protagonista di Bake Off Italia: è pasticciere di ben cinque ristoranti di altissimo livello

Ha fatto il proprio ritorno in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva, ovvero la nuova stagione di Bake Off Italia, l’amato show che vede sfidarsi aspiranti pasticcieri. Tra i protagonisti che ritroviamo nel format di Real Time c’è Tommaso Foglia, uno dei pasticcieri giudici del programma, confermato dopo aver fatto il proprio esordio nella decima edizione dello show e aver immediatamente conquista gli spettatori. Originario di Nola, nel comune di Napoli, sin da quando era bambino Tommaso Foglia si è avvicinato alla cucina, formandosi in una delle eccellenze della Campania, ovvero il ristorante Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi. Da questa esperienza il giudice di Bake Off Italia ha preso sempre più consapevolezza del suo amore per la pasticceria e dopo un percorso di crescita professionale incredibile, oggi Tommaso Foglia è uno dei Pastry Chef più importanti d’Italia, con una stella Michelin e una fama crescente, a cui ha concorso sicuramente alla sua esperienza in Bake Off Italia, ma derivante soprattutto dalle sue straordinarie abilità culinarie. Oggi, Tommaso Foglia lavora al Resort San Barbato di Lavello, è pasticciere di tutti i cinque ristoranti stellati che si trovano all’interno della struttura. Per Tommaso questa esperienza rappresenta una sorta di chiusura di un cerchio, perché dopo molte esperienze, alcune anche all’estero, si è ricongiunto proprio col Don Alfonso, visto che il Resort è collegato al ristorante in cui il giudice di Bake Off ha mosso i suoi primi passi.

Tommaso Foglia pasticceria dove si trova

Lo splendido resort dove lavora Tommaso Foglia si trova a Lavello, comune che si trova in provincia di Potenza, perfettamente incastonato tra la Puglia e la Campania. La presenza del celebre San Barbato ha reso Lavello una meta celebre e presa d’assalto da molti turisti che desiderano sperimentare la prestigiosa cucina del Pastry Chef di Bake Off Italia e godersi un’esperienza unica in un posto da favola, ricco di esperienze di lusso da vivere. Il San Barbato Resort si trova in una zona decisamente bucolica, racchiusa tra il vecchio vulcano Monte Vulture e la valle originata dal fiume Ofanto. In questa zona nasce una struttura che offre camere e suite di assoluto lusso, con un centro Spa e Fitness capace di offrire davvero ogni tipo di confort. Il resort si trova in un parco davvero enorme, che conta più di sei ettari di terreno e ospita una ricchissima vegetazione che offre lo spunto per serene e intriganti passeggiate. Oltre al giardino, sono presenti piscine e, come detto, i cinque ristoranti che vedono, tutti, la sovrintendenza di Tommaso Foglia come pasticciere. I cinque ristoranti che si trovano all’interno del resort San Barbato sono il piano volte citato Don Alfonso, poi Proxima Franco Pepe, la pizzeria di Franco Pepe, Sansei Japanese Restaurant, che fa capo allo chef Nobuya Niimori, Terrazza Bellavista, che si affaccia su uno splendido belvedere, e Cantinetta San Barbato, che raccoglie alcuni dei migliori Champagne e spumanti d’Italia.