Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 15 settembre

Il secondo eliminato di Bake Off Italia 2023 dalla puntata di ieri sera 15 settembre: grembiule blu per Irene

Dopo Riccardo è ancora un uomo che è uscito ieri sera da Bake Off nella puntata del 15 settembre. I meno capaci sono risultati Maurizio, Giovina e Davide che hanno avuto la peggio nella prova tecnica deludendo le aspettative in particolare di Tommaso Foglia nell’esecuzione dei biscotti margherita. Ieri sera il tema della seconda puntata del pastry show di Real Time è stato incentrato sui tre segreti di un pasticciere doc: velocità, perfezione e originalità. Così la prima prova sulla scia dell’importante della rielaborazione è stata dedicata al reinventare un dolce molto classico e di precisione, la delizia al cioccolato in 120 minuti. In questo lasso di tempo ancora una volta si è distinto Gabriele che ha provato a creare questo piccolo capolavoro della pasticceria italiana a cucchiaio all’interno di un bicchiere mentre Maurizio, su cui c’erano grandi aspettative considerando il fatto che già nella prima puntata aveva detto che preparava spesso dolci per le sue figlie, ha deluso molto. C’è stato poi un momento di scoramento in particolare per Giovina in difficoltà nella seconda prova che ha visto gli aspiranti pastry chef a replicare i tipici biscotti torinesi, per intenderci quelli al burro che spesso si regalano quando si reca visita a parenti ed amici. I concorrenti hanno dovuto così preparare margherite farcite, dolci di pasta frolla, tirolesi, due dischi friabili da farcire e canestrelli, biscotti a cialda. La durata di 140 minuti ha messo a dura prova tutti ma soprattutto Giovina e Davide, mentre Gabriele non è riuscito a sfruttare al meglio i 10 minuti in più ottenuti grazie al bonus della scorsa settimana.

Bake Off ieri sera 15 settembre: eliminato e grembiule blu

È Irene e non lui che ieri sera nella puntata del 15 settembre di Bake Off ha conquistato il grembiule blu che premia il migliore della sfida. Nella terza e ultima prova i giudici decidono di proporre la torta rotta, dolce caratteristico che obbliga i concorrenti a decorare l’incisione al centro della composizione da cui il prestofatto prende il nome. C’è chi ha dedicato la creazione al proprio partner, chi invece ha scelto di dedicarlo alla famiglia e chi invece ha optato per fare un omaggio speciale alla propria vita. Una prova molto difficile così come avvenuto nella prima puntata quando Ernst Knam ha chiesto agli aspiranti pasticcieri di lasciarsi andare ai loro sogni. Anche la torta rotta ha regalato grandi colpi di scena che hanno sorpreso sia Benedetta Parodi, la padrona di casa, che Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Alla fine proprio la terza prova ha delineato il verdetto finale: i tre peggiori della seconda puntata di Bake Off sono stati Maurizio, Giovina e Davide. A sorpresa la giuria ha deciso di decretare come eliminato uno dei personaggi che maggiormente si erano distinti nel primo appuntamento. Chi è uscito da Bake Off ieri sera 15 settembre è stato Maurizio Santaniello, ingegnere originario di Nola che ha come sogno nel cassetto quello di aprire una pasticceria tutta sua.