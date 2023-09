Grande Fratello chi è stato eliminato chi è entrato ieri sera 15 settembre

Ciro Petrone, Fiordaliso, Claudio, Heidi, Arnold e Valentina ieri sera sono entrati al Grande Fratello: eliminato e nomination

Nessun eliminato nella seconda puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda ieri sera 15 settembre ma le nomination sono diventate un vero e proprio caso. In apertura di trasmissione Alfonso Signorini ha annunciato i temi della serata tra cui un momento emozionale dedicato a Paolo, un siparietto divertente grazie all’ironia di Grecia Colmenares e un blocco dedicato alla lite, con annesse polemiche tra le due aspiranti prime donne della Casa: Rosy Chin e Beatrice Luzzi. A catalizzare l’attenzione ad inizio diretta del Gf sono però i tuguriati: Samira, Anita, Giuseppe, Vittorio e Lorenzo hanno stretto un’amicizia particolare che gli autori hanno subito mettere a dura prova nella seconda parte del programma dedicato alle nomination. Non poteva essere protagonista Alex Schwazer con la questione squalifica per doping. L’atleta marciatore si è sentito protetto grazie agli inquilini che lo hanno sostenuto senza farlo sentire giudicato. Per lo spazio meme con Rebecca Staffelli una clip dedicata a Giselda Torresan e al suo amore per la montagna e le facce buffe diventate virale di Beatrice Luzzi. A commuovere un po’ tutti ieri sera al Gf è stato Paolo. Il macellaio romano ha parlato della sua voglia di amare e della sua donna ideale che deve ricordare sua mamma con Cesara Buonamici che ha consigliato di essere più easy. Chi è entrato ieri sera 15 settembre al Grande Fratello 2023 è pronto a dare battaglia: si tratta di due concorrenti vip e quattro partecipanti nip, non famosi. Tra i volti noti già presenti nel mondo dello spettacolo la cantante Fiordaliso, 67 anni, che più cantare Non voglio mica la luna (già fatto quando si è presentata ndr) vuole rendere pubblica la sua vita privata. Già sulla bocca di tutto l’ingresso di Ciro Petrone, attore protagonista di Gomorra il film ma che in realtà tutti ricordano per la sua partecipazione lampo a Temptation Island 2021 con la sua fidanzata Federica. Iconico il video della sua corsa sulla spiaggia inseguito dai cameraman che non sono riusciti a fermarlo. Tra i nip sono entrati nella casa del Grande Fratello ieri sera 15 settembre Claudio Roma, 34 anni, ex spacciatore di origini romagnole e ora laureato in veterinaria, Arnold Cardaropoli, content creator di 22 anni molto legato a sua mamma Pina; Valentina Modini, 35 anni, mora giornalista, Heidi Baci, albanese di 25 anni bionda imprenditrice. I sei nuovi concorrenti saranno nel tugurio fino a lunedì. Inoltre tra i nuovi ingressi ci sarà anche Gianpiero Mughini che è intervenuto dal confessionale ed è in attesa di poter entrare, prima però così come rivelato da Alfonso Signorini dovrà fare degli accertamenti.

Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 15 settembre

Le prime vere nomination del Grande Fratello ieri sera 15 settembre sono state fatte in due momenti differenti. Le prime hanno visto coinvolti i tuguriati Samira, Giuseppe, Vittorio, Giuseppe, Anita e Lorenzo che hanno dovuto fare un solo nome tra loro sei. I preferiti del pubblico sono stati Samira e Giuseppe che in caso di nomination avrebbero avuto l’immunità. Vittorio ha ricevuto le nomination da Samira e Giuseppe, il modello ha scelto Samira perché ha poca profondità, mentre Anita ha scelto Lorenzo, voto ricambiato dal calzolaio. Alla fine chi ha ottenuto più voti è stato Vittorio che è andato così al televoto. La seconda parte delle nomination è stata fatta in segreto dagli abitanti della casa: Beatrice ha nominato Rosy Chin perché si è resa indispensabile togliendo spazio agli altri, Paolo ha scelto Giselda perché la vede troppo presa da lui e non vuole deluderla. Proprio questa motivazione non è piaciuta al pubblico e all’opinionista Cesara Buonamici che ha criticato anche Alex Schwazer, anche lui infatti ha nominato Giselda perché la vede troppo debole. Un motivo che non è affatto piaciuto alla giornalista che spera che la ragazza possa fare il suo percorso. Ieri sera 15 settembre nella puntata del Grande Fratello la più scelta nelle nomination è stata Grecia Colmenares che è stata nominata da Letizia perché ritenuta pungente, da Angelina perché a volte la vede fuori luogo e inoltre da Marco, Rosy Chin e Giselda sostanzialmente perché ritenuta petulante. Grecia ha nominato Rosy perché non c’è rapporto tra loro, Massimiliano Varrese ha fatto il nome di Beatrice perché fa meno gruppo. Chi è stato nominato ieri sera 15 settembre al Grande Fratello sono Vittorio (scelto dai tuguriati), Grecia Colmenares, Giselda e Rosy Chin. Tutti e quattro vanno al televoto per decidere chi salvare, il meno votato sarà candidato alla prima nomination per l’eliminazione definitiva.