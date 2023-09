Micaela Ramazzotti sorella di Eros: l’annuncio imbarazzante

Micaela Ramazzotti, 44 anni, nata a Roma potrebbe avere un legame di parentela con il cantautore Eros Ramazzotti, 59 anni, della stessa città

La presunta affermazione che vede Micaela Ramazzotti essere sorella di Eros è diventata virale. Ci sono infatti degli elementi che hanno portato a questa deduzione per delle sorte di “prove” che motivano questa possibilità. In primis l’età dell’attrice e del cantautore rispettivamente 44 anni e 59 anni che anagraficamente potrebbe tranquillamente testimoniare la fratellanza dei due vip. Inoltre, sia Micaela che Eros Ramazzotti, sono entrambi nativi di Roma e hanno spesso parlato delle loro origini semplici che non rispecchiano lo status di privilegiati che attualmente vivono grazie al loro talento e al successo che li ha portati ad avere una carriera di livello internazionale diventando simbolo dell’Italia nel mondo per il cinema lei e per la musica lui. Di recente infatti non sono mancati i complimenti all’attrice de La Pazza Gioia per essere diventata anche produttrice presentandosi in questa nuova veste sul red carpet della Mostra del Cinema Internazionale di Venezia 2023. Eros Ramazzotti invece continua ad essere apprezzatissimo in tutto il mondo dove prosegue la sua attività live in world tour che segnano tantissimi sold out soprattutto in Sudamerica e in Europa. L’incredibile somiglianza paragonando i tratti ddel volto dei due artisti non c’è e i più astuti hanno iniziato ad avere dei dubbi su questa voce che è diventata per molti una certezza ed hanno iniziato ad indagare su chi è il padre di Micaela Ramazzotti, per capire se è lo stesso del cantautore, tanto quanto su chi sono i genitori di Eros così da non lasciarsi ingannare da notizie false e tendenziose che possono essere accattivanti ma poco veritiere.

Micaela Ramazzotti genitori

Così andando oltre chi riporta che padre e madre dei due abbiano lo stesso nome e cognome e siano gli stessi si capisce che si tratta di una sonora e imbarazzante fake news: Micaela Ramazzotti non è sorella di Eros e tra i due non vige alcun legame di parentela e c’è un motivo che testimonia questa affermazione. I genitori del cantautore si chiamano Rodolfo, che ha fatto per anni l’operaio, e Raffaella Molina che si è occupata sempre della gestione della casa. La voce di Più bella cosa non c’è è cresciuto ai bordi di periferia, ovvero a Roma Est quartiere Cinecittà, mentre l’ex moglie di Paolo Virzì è di Axa, quartiere poco conosciuto molto vicino ad Ostia come affermato dalla stessa attrice. Anche lei ha delle origini semplici ma al contrario di Eros non ha mai voluto svelare dettagli sulla sua famiglia e soprattutto chi sono i suoi genitori. Una scelta rispettabile che comunque rientra nel contesto relativo alle voci di parentela tra i due artisti. Infatti proprio questa giustificabilissima privacy ha portato alla nascita delle fake news riguardanti Micaela Ramazzotti che solo poche volte durante le interviste ha parlato della sua giovinezza. Molto più famose le origini di Eros Ramazzotti anche grazie alle sue canzoni come Terra Promessa e in particolare Adesso Tu dove racconta di una zona dove l’aria è popolare, non ci sono mezzi pubblici, dove tutti scappano per crearsi un futuro ma che resta sempre legato e non dimentica chi ci vive.