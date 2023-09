Taner Olmez chi è l’attore che fa il Dottor Alì: era Seth in OC

L’attore che interpreta Ali Vefa nella serie Il dottor Alì si chiama Taner Olmez: la carriera e la sua vita privata

Il dottor Alì è una serie in onda su Real Time che ha subito conquistato il pubblico italiano anche grazie all’interpretazione di Taner Olmez, l’attore protagonista che veste il ruolo di Ali Vefa. Remake di The Good Doctor, il dottor Alì è un prodotto turco ed composto da due stagioni. Una serie che ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti in patria e che ora anche in Italia sta riscuotendo un ottimo riscontro. L’attore che fa Il dottor Alì è Taner Ölmez, nato il 9 agosto 1986 a Tunceli e figlio di un macellaio e una casalinga. È alto 1,79 m e pesa 65 kg. All’età di 6 anni è emigrato a Istanbul con la sua famiglia ma dato che i genitori hanno lavorato in Germania per un certo periodo, è rimasto insieme al fratello Taylan con la nonna. In Turchia si è iscritto al Dipartimento di Teatro del Conservatorio di Stato dell’Università di Istanbul iniziando a recitare in molte serie televisive e spot pubblicitari.

La prima esperienza di Taner Olmez nel mondo della recitazione è il ruolo di “Gıyabettin” nella serie “Grand Bazaar”. Successivamente si è fatto notare nella serie “Istanbul’s Gold” e in Lost City che lo hanno reso popolare al pubblico turco. Nel 2012 l’attore che interpreta il dottor Alì ha fatto suo ingresso nel mondo del cinema con il film Uzun Hikâye e ha interpretato il personaggio di Mert Asım Serez in Medcezir, trasmesso su Star TV tra il 2013 e il 2015, adattamento della famosissima serie The O.C. Nel dettaglio Taner Olmez ha ricoperto il ruolo di Seth Cohen interpretato nella versione originale dall’attore Adam Brody. Tanti anche i successi a teatro con lo spettacolo Killer Joe, ma sono sempre le serie tv ad aver dato impulso alla sua carriera. Nel 2016 ha interpretato il personaggio del giovane Osman nella serie Magnificent Century Kösem, mentre tra il 2019 e il 2021 è diventato Alì Vefa protagonista di Il dottor Alì.

Taner Olmez Il Dottor Alì vita privata

Il grande successo de Il Dottor Alì ha attirato l’attenzione anche sulla vita privata di Taner Olmez. Proprio alla fine delle riprese del remake di The Good Doctor, l’attore si è sposato con la collega Ece Çeşmiioğlu ed è diventato padre di una bambina di nome Zeynep. Oltre alla recitazione, chi interpreta Alì Vefa è ancora appassionato di musica infatti è il cantante del gruppo musicale Barabar, uno svago possibile grazie alla sua straordinaria voce che appassiona i fan. Di tanto in tanto si dedica al gaming in particolare alla play. Sui social il dottor Ali è su Instagram con il suo vero nome Taner_Olmez, così anche su Twitter. Grazie ai suo account è possibile scoprire qualcosa di più dettagliato sulla sua vita privata, da anni lontano dai gossip. Ama condividere scatti con la sua famiglia, sua moglie e sua figlia, scatti di quotidianità che anche una star delle soap prodotte in Turchia si concede come una vacanza al mare o un bacio alla sua compagna.