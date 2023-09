Ugur Gunes Yilmaz di Terra Amara: su Instagram annuncia altro che Italia

Le voci di Ugur Gunes, popolare per il ruolo di Yilmaz di Terra Amara, in una fiction tutta italiana sono state nettamente smentite su Instagram: per lui in programma l’interpretazione di un personaggio storico

Da tempo si parla di Ugur Gunes, attore che interpreta il ruolo di Yilmaz di Terra Amara, pronto a sbarcare anche nella televisione italiana con una fiction ad hoc per lui. Tante le voci sulla possibilità che potesse intraprendere lo stesso percorso di Can Yaman che dopo aver ottenuto il grande successo di pubblico grazie a Daydreamer – Al di là del sogno è approdato in Italia con Viola come il mare, in onda su Canale 5 e disponibile anche su Netflix. Il grande successo di Terra Amara non è stato scalfito negli ultimi mesi ma anzi ormai è una certezza del palinsesto Mediaset al punto che, nonostante la serie si sia conclusa in Turchia da anni, i protagonisti continuano ad essere invitati come ospiti di Verissimo. Uno di questi è proprio Ugur Gunes che anche nelle settimane precedenti è stato visto in Italia per alcuni festival del cinema e della televisione, eventi che hanno alimentato le voci di una produzione nel nostro Paese. In realtà su Instagram ogni ipotesi è stata smentita perché per Yilmaz di Terra Amara sono in arrivo le riprese della serie monumentale “Selahadin Eyyubi” girato tra Pakistan e Turchia. Ugur Gunes interpreterà proprio il ruolo iconico di Selahadin Eyyubi, il Sultano Saladino, il venerato re guerriero e capostipite della dinastia Eyyubi. Un grande traguardo per l’attore che nel corso degli anni ha raccolto il plauso della critica e conquistato il premio come miglior attore dell’anno dal Ministero della Gioventù di Ankara. Questa saga epica si immergerà nella vita del Sultano Saladino, facendo risuonare la sua leadership inflessibile, la sua galanteria e i suoi contributi storici. C’è grande attesa sia in Turchia che in Pakistan per l’interpretazione di Ugur Gunes e anche la produzione ha rilasciato una nota stampa in cui sottolinea come la rappresentazione di Saladino da parte dell’attore di Terra Amara infonderà senza dubbio nuove sfumature al personaggio storico.

Ugur Gunes sarà Saladino

Saladino è il fondatore e primo sovrano dello Stato ayyubide e nel 1187 formò un esercito per riprendere la Terra Santa dai crociati. Insieme all’esercito sotto il suo comando, combatté la battaglia di Hattin e conquistò Gerusalemme dalle forze crociate, ponendo fine a 88 anni di dominazione cristiana nella regione e restituendo la città al mondo islamico. La serie tv con Ugur Gunes racconterà la vita e le imprese di Saladino che guidò e condusse la campagna militare musulmana contro gli stati crociati durante la Terza Crociata. Il Conquistatore di Gerusalemme divenne visir del califfo fatimide in Egitto nel 1169 e successivamente si dichiarò “Sultano d’Egitto” collegando il califfato islamico al califfato abbaside sunnita a Baghdad. Stabilì la propria dinastia indipendente in Egitto ed espanse il suo territorio in breve tempo. Per la sua lotta contro gli stati crociati durante la Crociata, divenne una figura importante nelle cultura musulmana, curda, araba e turca, era visto come un eroe ed era conosciuto come il “Conquistatore di Gerusalemme”. Si pensa anche che Saladino sia stato il primo ad avere il titolo di “servo delle due sante moschee”.