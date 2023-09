Barbara Palombelli e Francesco Rutelli si sono lasciati? Che amarezza

È vero oppure no che Barbara Palombelli e Francesco Rutelli si sono lasciati. Si parla di separati in casa ma cosa vuol dire: la verità

In maniera alquanto regolare si torna a parlare del divorzio di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Tante le indiscrezioni sulla loro unione, così come i gossip che sono quasi sempre frutto dell’immaginazione del web o di parte della stampa. I due sono sposati da più di 30 anni ed è noto come abbiano trovato un vero e proprio segreto per raggiungere la felicità di coppia e soprattutto tutelarla. Una vita insieme, il che non vuol dire stare sempre l’uno di fianco all’altra. Ognuno ha bisogno dei suoi spazi, com’è logico che sia, altrimenti si rischierebbe di impazzire, sentendosi mancare il fiato. A settembre 2023 si è di colpo iniziato a parlare, ancora una volta, di separazione per Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Qualcosa che ha messo in allarme i fan della coppia.

Il pensiero va immediatamente a Francesco Totti e Ilary Blasi, ma soprattutto a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Per questo proprio alla produttrice e al conduttore? Perché anche Palombelli e Rutelli pare vivano da separati in casa. Non si tratta di qualcosa di negativo in termini assoluti. Non vuol dire che abbiano deciso di lasciarsi ma, per facciata ed evitare lo scandalo del divorzio, vivano due vite distinte. È una scelta che mira a tutelare gli spazi dell’uno e dell’altra. Stando alle indiscrezioni, però, il legame non sarebbe affatto morto e i due continuano a essere particolarmente complici. In questo c’è un’enorme differenza con il caso Bonolis, che di fatto ha spiegato d’aver visto sua moglie forzarsi a vivere un sentimento e una condizione matrimoniale che non le appartenevano più. Nonostante tutto restano l’affetto, il bene e la stima. Questo però non è il caso di Barbara e Francesco, ancora innamorati e decisi a restare insieme per sempre. Di tanto in tanto, però, fa bene stare lontani e ritrovarsi.

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli figli

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno quattro splendidi figli. Una famiglia felice, la loro, creata col passare del tempo fin dal 1982, anno in cui si sono sposati. Dei quattro, soltanto uno è un figlio biologico e si tratta del primogenito Giorgio. Alcuni anni dopo si sono aggiunti alla famiglia tre figli adottivi: Monica, Serena e Francisco. Poter avere una grande famiglia era un sogno di Barbara Palombelli fin da quando era molto giovane. Ha spiegato d’essere portata per l’accoglienza e lo stesso vale per Rutelli. Il primo figlio adottivo ad aver messo piede in casa è stato Francisco, originario dell’Ecuador, giunto in Italia quando aveva appena 5 anni. In seguito sono arrivate nello stesso momento Serena e Monica. Come spiegato dalla Palombelli, l’adozione è uno splendido modo per aiutare gli altri. In questo caso i due coniugi si sono innamorati della storia di queste due sorelle biologiche e in nessun caso avrebbero permesso che venissero separate. Le hanno quindi adottare entrambe. Sono trascorsi ormai degli anni da allora e i figli sono tutti cresciuti. Dei quattro, Serena è senza dubbio la più nota in ambito pubblico, avendo deciso alcuni anni fa di prendere parte al Grande Fratello, condividendo la sua personale storia con il pubblico.