La ragazza e l’ufficiale 2 non si farà: il motivo indigna

La ragazza e l’ufficiale 2 o meglio 3 non si farà nonostante il grande successo. Sura e Seyit non torneranno mai insieme dopo due stagioni piene di insidie senza lieto fine

Non si danno pace i telespettatori appassionati di Sura e Seyit che oltre al finale strappalacrime e dai toni noir hanno dovuto fare i conti con un’altra triste notizia: La ragazza e l’ufficiale 2 anzi 3 non si farà per un motivo che un po’ tutti i fan hanno mal digerito una volta appreso. Va prima specificato che stando alla particolare suddivisione di puntate fatta in Italia la seconda stagione è già andata in onda dal 6 agosto legata alla prima come se fosse un’unica annata. Dunque sarebbe più corretto dire che la terza stagione della soap turca con nel cast Kıvanç Tatlıtuğ non andrà mai sul piccolo schermo né sarà mai girata. In Turchia la serie è stata trasmessa nel lontano 2014 senza l’intenzione di dare vita al terzo sequel della travagliata e mai nata relazione amorosa tra Sura e Seyit. Gli sceneggiatori hanno sempre avuto le idee chiare: La ragazza e l’ufficiale deve avere un finale tragico senza lieto fine, è una telenovela pensata per non vedere mai insieme i protagonisti. Una sorta di visione alla Schopenhauer della vita dove è l’attesa della realizzazione dell’amore a tenere catalizzati gli spettatori alla tv ma che non deve mai concretizzarsi per non rendere banale la fiction. Sul lungo periodo, nonostante le proteste dei telespettatori più assidui, hanno avuto ragione gli sceneggiatori a volere che non si farà La ragazza e L’ufficiale 2, perché con questa contestata trama la soap ha avuto un successo planetario.

La ragazza e l’ufficiale libro

Un altro motivo per cui La ragazza e l’ufficiale non avrà mai una terza stagione (seconda in Italia ndr) è dovuta anche alla storia vera contenuta nel libro a cui è ispirata la soap tutta. Il testo si chiama Kurt Seyit ve Sura e racconta la complicata relazione tra il nonno dell’autrice, che sarebbe il protagonista, e una ragazza russa che per colpa della guerra non è mai riuscito a sposare essendo lei una nobildonna e dovendo lui adempiere ai suoi doveri militari. Inoltre c’è anche un dramma che vive l’ufficiale interpretato da Kıvanç Tatlitug: ebbe una malattia, la tubercolosi, durante la Seconda Guerra Mondiale che gli fu fatale, infatti il nonno dell’autrice del libro si tolse la vita nel 1945 proprio perché segnato dalla patologia che lo avrebbe visto morire da lì a poco. Dunque gli sceneggiatori leggendo e rileggendo il libro e confrontandosi con la versione dell’autrice hanno deciso, nonostante il grande successo ottenuto in patria e all’estero, di non ideare una nuova stagione per permettere a Kurt Seyit e Sura di coronare il loro sogno d’amore. La scelta è stata quella di rispettare la realtà dei fatti anche se leggermente differente perché nella vita reale Kurt Seyit e Sura hanno convissuto e fu l’ufficiale a lasciare la ragazza perché date le differenze etniche e sociali sarebbe stato difficile continuare la relazione che era diventata malsana per entrambi.