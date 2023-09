Livio Beshir chi è il conduttore di Linea Verde 2023: origini

Al posto di Beppe Convertini a Linea Verde 2023 conduce Livio Beshir con Peppone e Margherita Granbassi

Livio Beshir, già conduttore di Linea Verde 2023 al posto di Beppe Convertini che in quello stesso anno è passato al timone di Mattina in Famiglia, è attore e volto televisivo di conclamata esperienza. Nato a Roma nel 1979 di preciso il giorno 26 febbraio sotto il segno dei Pesci, ha in realtà origini straniere in particolare egiziane. Suo padre infatti ha la cittadinanza americana ma è nato in Egitto, sua madre invece è romana. Ben presto ha le idee chiare sul suo futuro e dopo aver frequentato il liceo classico nella Capitale, l’attore Livio Beshir si trasferisce a Parigi per frequentare lì l’università. Decide però di tornare in Italia e ottiene così la laurea in Scienze della Comunicazione. Il sogno nel cassetto del conduttore di Linea Verde 2023 è quello di sfondare nella televisione e inizia così a prepararsi sia per quanto riguarda il piccolo schermo che in recitazione formandosi tra New York e Roma. Esordisce a teatro in diverse commedie riadattate di William Shakespeare, mentre al cinema debutta in Intollerance. Livio Beshir è noto per essere stato per anni volto di TV2000 con il programma Detto tra noi e Almanacco su Raidue. Molto apprezzato dai vertici Rai per la sua professionalità, è il primo annunciatore uomo nel 2009. Tra i suoi ruoli più celebri non può non essere citato quello di Manuel Costa in Un Posto al Sole e nel corso di questi anni è sempre stato presente sulla tv di stato presentando molti eventi tra cui anche i David di Donatello. Tra le ultime fiction di Livio Beshir Il Capitano Maria in cui ha interpretato Hassan.

Livio Beshir vita privata

Il profilo Instagram del conduttore di Linea Verde 2023 è @liviobeshir. L’attore ama mostrare scatti della sua vita quotidiana e professionale come i suoi viaggi tra Sibari e la Scozia di cui è particolarmente appassionato, le sue interviste più apprezzate e la sua beauty routine tra palestra e sana alimentazione che sono alla base del suo fisico perfetto. Rimarrà deluso chi invece spulciando i social del presentatore di origini egiziane sia interessato alla sua vita privata. Livio Beshir non ha moglie e figli, non sappiamo se abbia una compagna o un compagno anche perché è molto riservato sull’argomento e non pubblica mai foto del suo privato. Difficile trovare hobby diversi dal teatro e dal piccolo schermo perché come dichiarato dallo stesso vip la sua più grande passione resta la recitazione. Non a caso ha partecipato anche a House of Gucci a fianco di Lady Gaga, tra i punti più alti della sua carriera. La sua carta vincente è di sicuro la cultura visto che avendo studiato a Parigi e New York parla fluentemente anche l’inglese e il francese e anche per questo è stato spesso inviato alla Mostra del Cinema Internazionale di Venezia. Non si sa nulla neanche degli amori passati di Livio Beshir visto che non è mai stato al centro di gossip per le sue storie d’amore.