Murat Unalmis Demir di Terra Amara: scandalo per la nuova fidanzata

Diventa un caso di gossip la nuova fidanzata di Murat Unalmis ovvero Demir di Terra Amara: i media turchi ne sono convinti

Murat Unalmis l’attore che interpreta Demir di Terra Amara è una star del cinema e della televisione turca e grazie al personaggio interpretato nella soap in onda su Canale 5 è divenuto popolare anche in Italia. Ovviamente oltre all’interesse per la sua carriera, anche la vita privata di Murat Unalmis attira i fan dell’attore. Demir di Terra Amara è stato spesso ospite a Verissimo da Silvia Toffanin ma non ha mai dichiarato se dopo il divorzio da sua moglie ha un’attuale fidanzata mentre i media turchi hanno creato un vero e proprio Demir compagna gate. Infatti i tabloid del suo paese di origine lo hanno spesso accostato a colleghe conosciute sul set o addirittura impegnato in una relazione segreta con l’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara. Ci si è spinti oltre ipotizzando che la rottura del matrimonio con la sua ex moglie sia dovuta proprio a questo presunto flirt nato durante le riprese della soap turca che è campione di ascolti anche qui in Italia. Voci, indiscrezioni che in realtà non hanno mai avuto conferme ufficiali e che hanno solo scatenato la furia di Murat Unalmis, Demir di Terra Amara, perché fin dagli inizi della sua carriera ha sempre voluto tenersi lontano dal mondo del gossip e far parlare il suo talento. Un dettaglio che si evince anche dai social, c’è però una precedente relazione che sembra aver segnato l’attore.

Murat Unalmis Demir di Terra Amara ex moglie

Murat Unalmis è stato sposato dal 2011 al 2012 con una sua collega. La ex moglie è infatti Birce Akalay, attrice che ha interpretato il ruolo di Havva nella serie Yer Gök Aşk dove nel cast era presente anche il Demir di Terra Amara. Sul web sono apparse anche le foto della cerimonia di un matrimonio che però è durato un solo anno. La coppia si è conosciuta sul set nel 2009, un colpo di fulmine che ha spinto i due attori a scegliere subito di legarsi per sempre, almeno all’epoca. Una relazione però che si è conclusa in breve tempo con Birce Akalay, moglie di Murat Unalmis, che nel 2014 si è risposata anche in questo caso con un collega. Si tratta di Sarp Levendoglu, co-protagonista con lei della serie tv Kucuk Aga. Anche in questo però il matrimonio è naufragato ed è durato solo 3 anni con la coppia che si è separata nel 2017. Per quanto riguarda invece Murat Unalmis, Demir di Terra Amara, non si hanno avute più notizie su una nuova fidanzata dopo l a fine del matrimonio con Birce Akalay. C’è chi ritiene che dopo la delusione avuta non voglia più far trapelare nulla della sua vita privata così da evitare voci e chiacchiere inopportune. La stampa turca però continua ad accostarlo alle sue colleghe, come accade in passato con Can Yaman che aveva realmente una relazione con l’attrice Demet Ozdemir conosciuta sul set di Daydreamer – Le ali del sogno.