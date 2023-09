Alex Schwazer moglie e figli: antidoping della vita

I dettagli della vita privata di Alex Schwazer: chi è la moglie Kathrin Freund, la storia d’amore e i figli della coppia

Alex Schwazer è uno dei concorrenti vip del Grande Fratello 2023 e il pubblico sta conoscendo meglio il campione olimpico grazie a questa esperienza. Dopo essere entrato di prepotenza nel mondo del gossip per la relazione con Carolina Kostner, la vita privata del marciatore è totalmente cambiata anche a causa della squalifica per doping. La moglie di Alex Schwazer è Kathrin Freund, 38 anni, originaria di Vipiteno, famoso borgo dell’Alto Adige. I due stanno insieme dal 2016 e negli ultimi anni hanno allargato la famiglia con la nascita di due figli: la primogenita si chiama Ida ed è nata 2017 e ha quindi sei anni, poi è stato il turno di Noah nato nel 2020. Kathrin di lavoro fa l’estetista: ha un centro estetico, dal nome Iduna, nel suo paese di origine insieme alla sorella Silke. La moglie di Alex Schwazer è una personalità lontana dai riflettori, dunque, a differenza invece dell’ex compagna del campione italiano, ovvero Carolina Kostner, anche lei celebre sportiva, specializzata nel pattinaggio artistico. Alex e Carolina sono state una delle coppie più celebri dello sport italiano, fino alla rottura arrivata però nel 2012. Dopo qualche anno lo sportivo ha ritrovato l’amore, aprendo un capitolo importantissimo della sua vita.

Alex Schwazer e Kathrin Freund storia d’amore

Sono ormai anni che Alex Schwazer e Kathrin Freund fanno coppia. L’altoatesina è arrivata nella vita del campione olimpionico in un momento importante, perché il marciatore veniva da anni turbolenti dovuti alle accuse di doping, che sono iniziate ad arrivare nel 2012, dando il via a una lunghissima trafila giudiziaria con diversi colpi di scena. Il 2016 è un anno cruciale nella vita del concorrente del Grande Fratello 2023, perché dopo l’archiviazione del primo caso di doping, proprio in quell’anno iniziano a circolare le notizie di un presunto secondo caso di doping e anche qui comincia a una lunga battaglia legale, che termina dopo anni con l’archiviazione del caso in Italia. Il 2016 è però anche l’anno dell’inizio della storia d’amore con quella che diventerà sua moglie. In questi anni complessi, dunque, Alex Schwazer ha avuto al suo fianco Kathrin Freund, figura fondamentale per superare tutto ciò che è successo. I due si sono conosciuti nel 2015, in quel periodo lo sportivo si allenava e tornava solo di tanto in tanto a casa. Questa conoscenza è sfociata in un amore vero e proprio e Kathrin è anche rimasta incinta di Ida, la prima figlia della coppia. Proprio mentre la donna era in dolce attesa, è arrivata la notizia della seconda positività di Schwazer al doping e proprio questo momento si è rivelato decisivo per la coppia, che si è unita e si è fatta forza. Mentre Alex combatteva la sua battaglia in tribunale, le cose procedono a gonfie vele in amore, con la nascita di Ida e il matrimonio celebrato il 7 settembre del 2019. Nel 2020 arriva anche Noah, il più piccolo di casa, a certificare ancora una volta il grande amore tra Alex e Kathrin. I due sono molto riservati, anche se negli ultimi anni il marciatore è divenuto un personaggio molto in vista, tra la partecipazione a Pechino Express e quella di adesso al Grande Fratello. Sui social, comunque, i due si mostrano poco e sono rari gli scatti che li immortalano insieme, ma nella sfera privata, come il gieffino ha rimarcato già volte, la donna ha avuto, e ha tutt’ora, un peso davvero rilevante nella sua vita.