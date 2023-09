Anticipazioni Grande Fratello 2023 complotto per squalificare Grecia

Le anticipazioni della terza puntata del Grande Fratello 2023 stasera 18 settembre: Grecia Colmenares e Rosy Chin isolate

Il programma condotto da Alfonso Signorini è iniziato da solo una settimana ma già ci sono rivalità e complotti addirittura per portare alla squalifica di una temuta concorrente: le anticipazioni della puntata di stasera 18 settembre del Grande Fratello 2023 vedono al centro delle dinamiche due delle aspiranti primedonne di questa edizione, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Già al termine della prima serata di venerdì la chef di origini cinesi non aveva negato il suo malcontento per essere finita in nomination. Il problema che ha voluto palesare agli inquilini è principalmente quello dell’ingratitudine. La food influencer del GF si è data da fare in cucina preparando anche il suo celebre sushi che propone nel suo ristorante di Milano ma questo non è bastato per evitare di andare al televoto. Ci hanno pensato, vuoi per strategia perché sembra esser tra le più forti di questa edizione del reality targato Mediase vuoi per reale antipatia, diversi concorrenti a ricordarle che nessuno le ha chiesto di cucinare per tutti. Il più comprensivo è sembrato Arnold, tra i nuovi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello 2023, che con modi garbati le ha fatto capire che risulta falsa e stratega con i suoi atteggiamenti. Intanto è diventato virale su X (l’ex Twitter) il video di Rosy Chin che contesta a Giuseppe Garibaldi di non apprezzare il sushi. Sicuramente questa sera stando alle anticipazioni della puntata del 18 settembre del Grande Fratello 2023 non sarà solo la chef cinese la protagonista della serata.

L’altra first lady che già sta facendo parlare molto di sé è Grecia Colmenares: l’attrice di origini sudamericane è sicuramente molto esuberante e le altre donne della casa ritengono che stia fingendo a favore di telecamera per crearsi un personaggio. Sabato notte il volto di Topazio ha fatto uno scherzo a Letizia, Samira e Rosy che non è stato gradito non solo dalle protagoniste ma anche da altri concorrenti del GF come Angelica che ha contestato alla regina delle telenovelas argentine di avere un comportamento molesto. Purtroppo non essendo la diretta trasmessa dalle 3 di notte alle 9 di mattina non è possibile, almeno non prima della puntata di stasera, avere immagini di quanto accaduto e così il pubblico social si è già diviso sulla questione. Le fan di Grecia difendono l’attrice ritenendo che Letizia, Anita, Angelica, Samira e Rosy si sono messe d’accordo per enfatizzare quanto accaduto e puntare a far squalificare la loro beniamina visto che addirittura la fotografa del GF si è messa a piangere per lo scherzo. Una reazione ritenuta eccessiva e falsa per essere protagonista stasera al Grande Fratello 2023. C’è chi invece ritiene studiato l’atteggiamento del volto di Milagros per creare sempre dinamiche che la vedono al centro dell’attenzione.

Grande Fratello 2023 pronostici televoto stasera 18 settembre

Le anticipazioni di stasera 18 settembre del Grande Fratello 2023 vedono anche un altro concorrente al centro delle polemiche, il nuovo arrivato Claudio Roma che sarebbe incappato in una bestemmia. Durante la diretta capiremo se si tratta veramente di un’espressione blasfema o se è semplicemente un intercalare romagnolo. Fatto sta che il nuovo concorrente entrato venerdì 15 settembre sarà sicuramente protagonista nella puntata di stasera perché si è lamentato per il modo in cui Alfonso Signorini durante la presentazione ha sottolineato che è stato in carcere e che era diventato uno spacciatore. Ancora critiche per Paolo che durante le nomination della scorsa puntata ha deciso di fare il nome di Giselda perché temeva di poterla illudere e mettere così un veto ad un’eventuale innamoramento. L’iniziativa del macellaio è apparsa incomprensibile considerando come Giselda non abbia mai dato la sensazione di provare qualcosa per il ragazzo, anzi nelle ultime ore è sempre più vicina tra giochi e proposte di matrimonio finte a Giuseppe Garibaldi con cui si sta divertendo come non mai. Ovviamente spazio anche al televoto che decreterà chi andrà in nomination la prossima puntata, quella di venerdì 22 settembre, per l’eliminazione definitiva. I telespettatori sono chiamati a votare chi salvare tra Grecia Colmenares, Rosa Chin, Vittorio e Giselda. I pronostici del televoto vedono sfavorito e quindi a rischio Vittorio, considerato poco interessante dal pubblico di casa. Difficile che Grecia, Rosa Chin e Giselda possano rischiare l’eliminazione considerando come in pochi giorni siano diventati personaggi in grado di attirare anche l’interesse dei social.