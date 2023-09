Grecia Colmenares come era da giovane: il segreto sull’età

Il confronto tra ieri e oggi di Grecia Colmenares: come era da giovane ai tempi di Milagros e i segreti sull’età

Grecia Colmenares da giovane era la regina delle soap opera argentine. Parliamo degli anni 80 e 90 che hanno visto decollare sul piccolo schermo un nuovo format arrivato direttamente dal Sud America e che prese spunto dai cosiddetti giornali di fotoromanzi. Chi non ricorda la bionda protagonista del Grande Fratello 2023 nei panni di Manuela o catturare l’attenzione dei telespettatori italiani in Topazio e Milagros. Nata 7 dicembre del 1962, di origini venezuelane, Grecia Colmenares raggiungere il successo da giovanissima: nei panni di Maria nell’omonima telenovela all’età di 20 anni diventa famosa in tutto il Mondo. In realtà il primo ruolo del volto delle soap è a 13 anni con una comparsa in Angelica. La carriera d’attrice della già concorrente dell’Isola dei Famosi nasce per caso, viene notata da un produttore che la lancia in un percorso professionale a dir poco iconico. Spesso, la stessa Grecia Colmenares ha dichiarato che da giovane, se non avesse sfondato come attrice, voleva fare il medico per bambini, se non fosse diventata artista avrebbe seguito una carriera totalmente differente, non essendo la popolarità il suo primo obiettivo di vita ma la recitazione. La sudamericana ha avuto il suo primo ruolo da protagonista in Rosalinda, è dopo questa telenovela che Mediaset decide di iniziare un percorso che vede la già concorrente del Grande Fratello 2023 diventare tra i volti storici di Rete 4, nonchè tra i più famosi. Da giovane Grecia Colmenares era praticamente identica a come è oggi, il suo prima e dopo è letteralmente da sballo. Il volto ha gli stessi lineamenti dolci, i capelli lunghi e biondi sono ancora il suo hair look preferito.

Grecia Colmenares età

Il segreto di bellezza di Grecia Colmenares che oggi a 60 anni vanta un fisico invidiabile non è nei filler, nè nella chirurgia estetica. L’attrice di origini sudamericane non si è rifatta, non ci sarebbe stato nulla di male, piuttosto ha preferito dedicarsi alla sua particolare fantasia di vita: sorridere sempre ed essere felici delle piccole cose della vita di ogni giorno. Non solo allegria e serenità nella beauty routine del volto di Topazio. Su Instagram ha svelato quali sono i suoi esercizi per mantenere una linea perfetta, una sorta di pilates che alterna un delicato approccio cardio ad esercizi con i pesi tre volte a settimana. A questo si aggiunge anche un’alimentazione molto sana a ridotto consumo di carboidrati a favore di fibre e proteine. Spesso Grecia Colmenares per motivare il fatto che dimostri un’età minore rispetto a quella anagrafica, nel senso che si porta giovane, ha parlato dei suoi genitori in particolare dei fattori genetici da parte dell’albero genealogico materno che di generazione in generazione ha sempre giovato a tutte le componenti. La madre del volto di Milagros è di origini francesi ed era un punto fermo nella vita dell’attrice che non ha mai nascosto il dolore provato per la perdita della cara mamma. Da lei ha ereditato anche la passione per la cosmetica e per le creme di bellezza di origine naturale con cui ama curare il suo viso.