Il Paradiso delle Signore chi interpreta Odile attrice: mistero svelato

Paradiso delle Signore 8 risolto il giallo Odile: chi è l’attrice che fa la figlia di Adelaide e quando la vedremo in TV insieme al padre

Non mancano di certo i misteri ne Il Paradiso delle Signore e l’ottava stagione della fiction Rai non è da meno. Tutti si sono chiesti chi sia Odile, attrice che è attesa come nuova aggiunta del cast. La produzione non ha rivelato fino alla sua apparizione alcun nome per questo ruolo, che è stata un’assoluta sorpresa per i fan. Si è atteso dunque con ansia di capire chi sia stata scelta per questa parte o, meglio ancora, girava anche l’ipotesi che sarebbe stata mostrata questa giovane, che potrebbe restare una sorta di “fantasma”, fino al termine della stagione o magari fino alla prossima. D’altronde la scelta della produzione è chiara riguardo l’identità della figlia di Adelaide: è il perno principale della soap del pomeriggio di Rai 1 ispirato all’omonimo romanzo di Emilie Zola e per questo motivo il suo volto va svelato al momento giusto. Gli spoiler non ufficiali del Paradiso delle Signore 8 riguardo a quando arriverà Odile e la vedremo in TV parlano ancora di oltre un mese di puntate con la figlia segreta di Adelaide in pericolo di vita. Si scoprirà invece chi è il padre nell’ultima puntata di stagione ed è un personaggio principale del cast, forse Umberto.

Il paradiso delle signore Odile chi è

Se è vero è stato svelato in ritardo il nome dell’attrice scelta per interpretare la parte di Odile nella fiction Rai, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore hanno spiegato benissimo di chi si tratti. La storia di questo personaggio tanto misterioso riguarda molto da vicino le vicende della contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina. Sappiamo del suo profondo legame con Marcello, ovvero l’attore Pietro Masotti. I due avevano un accordo segreto. Lei lo avrebbe aiutato a riconquistare il cuore di Ludovica, interpretata da Giulia Arena, mentre lui avrebbe offerto il suo supporto e denaro negli affari della donna. Non tutto è andato secondo i piani e di colpo tra loro è nata più di una relazione di convenienza. Sono infatti divenuti amanti. Sul finire della settima stagione, però, ecco la grande rivelazione, seppur monca. Li avevamo lasciato con un gran segreto da custodire a ogni costo, senza sapere però quale fosse. L’attesa è finita e quel segreto ha un nome: Odile.

Tornata da Ginevra, la contessa Adelaide potrà riabbracciare Marcello, annunciando però l’arrivo a Milano di Odile. Un nome che non dice molto ai fan, anzi proprio nulla. Si tratta della giovane figlia di Adelaide, la cui esistenza è tenuta ben nascosta a tutti. Un evento che ha dell’incredibile e la donna non riesce a credere al fatto di poterla finalmente riabbracciare. È tanto emozionata da arrivare a svelare questo segreto anche a Matilde, interpretata da Chiara Baschetti. Resta da capire in che modo la contessa sia stata in grado di ritrovare questa figlia, che per molti anni ha infatti creduto morta. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, però, il faccia a faccia tra le due non sarà di certo felice. Odile porta con sé una tremenda notizia.