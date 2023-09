Jack Vanore malattia: ha svelato cosa ha

Dopo anni Jack Vanore ha svelato a causa di quale di tipo malattia ha lasciato il ruolo di opinionista a Uomini e Donne

Chi non ricorda Jack Vanore prima nel ruolo di corteggiatore e tronista e poi in quello di opinionista a Uomini e Donne. Sono passati due anni dal suo addio al dating show di cui è autrice la sua ex fidanzata Raffaella Mennoia e solo oggi, a 39 anni, ha avuto il coraggio di svelare che malattia ha avuto, motivo del suo abbandono al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In un’intervista a Fanpage il bel palestrato si è confidato a cuore aperto raccontando prima della sua carriera sul piccolo schermo e poi dei suoi problemi di salute. Circa sedici anni fa facendo zapping si accorse che sul trono c’era Serena Enardu che lo colpì per bellezza e personalità così un suo conoscente lo iscrisse senza avvertirlo alla trasmissione. Fece un lungo provino ma alla fine andò a corteggiare a Uomini e Donne Serena senza riuscire nell’intento visto che la sarda prima lasciò il programma senza scegliere salvo ritornare riprendersi Giovanni Conversano che all’epoca era diventato tronista. Così Jack Vanore nello stesso anno si sedette sul trono di Uomini e Donne ma andò via senza nessuna scelta.

Nella pausa estiva, cioè dopo la sua esperienza al dating show e non durante, si fidanzò con Raffaella Mennoia. Anche dopo la rottura Jack Vanore ha continuato per anni nel ruolo di opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari piacendo molto al pubblico perché i suoi interventi brevi ma schietti e sinceri andavano a segno e spesso ci azzeccava sulle reali intenzioni di corteggiatori e corteggiatrici. Soprattutto però aveva sempre dei toni pacati senza mai eccedere in offese e turpiloquio. Oggi l’ex della Mennoia si occupa dell’azienda di famiglia che produce materiale per costruzioni navali e non ed è single. Finalmente Jack Vanore ha trovato finalmente, non su Instagram per scelta personale, il modo giusto per svelare la tipologia di malattia a causa della quale ha lasciato Uomini e Donne. Si tratta di una patologia autoimmune che è una reazione dell’organismo che tende a danneggiarlo e di cui non si conoscono le cause. Dopo la scoperta la sua vita è cambiata, ha dovuto riorganizzarla ma avendo scoperto in tempo questo problema di salute riesce a gestirlo e può affermare di stare bene.

Jack Vanore e Raffaella Mennoia

Oggi Jack Vanore e Raffaella Mennoia sono in ottimi rapporti, non a caso l’autrice di molti programmi condotti da Maria De Filippi gli è stata accanto fin dalla scoperta della malattia nonostante si fossero lasciati da tempo. L’ex tronista e la postina di C’è Posta per Te sono stati insieme per cinque anni, dal 2007 al 2013, e il loro amore è nato dietro le quinte di Uomini e Donne ma nel massimo rispetto della situazione. Solo dopo aver lasciato il trono Jack ha iniziato a corteggiare la Mennoia e ha anche rivelato che spesso litigavano perché Raffaella lo redarguiva visto che aveva delle corteggiatrici tutte bellissime ma lui si ostinava a non fare nessuna scelta, motivo per cui andò via senza concludere il suo percorso salvo poi ritornare come opinionista. Il loro è stato un amore molto solido vissuto lontano dal gossip e dai social, è raro infatti trovare scatti che li ritraggono insieme o interviste doppie sulla loro vita privata. Jack Vanore e Raffaella Mennoia si sono lasciati perché è finito l’amore che li aveva uniti, non c’entrano tradimenti, litigi o incompatibilità caratteriale.