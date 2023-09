Letizia Petris chi è: età Instagram “sta con Can Yaman”

Letizia Petris è la fotografa mora del Grande Fratello 2023: età, profilo Instagram e la sua paparazzata con Can Yaman

Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, il pubblico è rimasto particolarmente colpito da Letizia Petris, 24 anni, una giovane e bella fotografa romagnola, che ha subito conquistato molti spettatori e spettatrici. Nata a Cesena l’8 giugno 1999, è laureata in Comunicazione e Marketing e lavora come fotografa a Coriano, vicino Rimini. Come lei stessa ha raccontato al conduttore Alfonso Signorini, i suoi genitori si sono conosciuti a San Patrignano, la nota comunità di recupero per tossicodipendenti che si trova proprio nei pressi di Coriano. Letizia Petris ha raccontato di avere vissuto in comunità assieme ai genitori fino all’età di 15 anni. “Me lo merito” ha detto a TV Sorrisi e Canzoni, parlando della sua selezione per il reality show di Canale 5 e raccontando i tanti sacrifici che ha dovuto fare nella vita per arrivare fin qui. “Credo che per me possa essere una rinascita”.

Lei stessa si è descritta, parlando con la rivista televisiva, come molto permalosa, ma anche come una persona che crede sempre ai buoni sentimenti. Il suo arrivo nella casa più famosa e chiacchierata d’Italia è stato accompagnato dalle sue dichiarazioni in intervista, in cui detto di non avere preclusione a relazioni sentimentali con le donne. A parte queste cose, su di lei non si sa molto altro, anche se alcuni utenti online hanno iniziato a fare ricerche, scoprendo che Letizia Petris ha un’amicizia con una persona abbastanza nota della televisione italiana. Si tratta di Giordano Mazzocchi, ex volto di Uomini e Donne, altro programma di Canale 5, in qualità di corteggiatore di Nilufar Addati, tra il 2018 e il 2019. A rivelare questo insospettabile legame ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha trovato un video della scorsa estate sul profilo Instagram di Giordano Mazzocchi, in quest’ultimo balla proprio con Letizia Petris. Se volete saperne di più sulla 24enne fotografa riminese in corsa al Grande Fratello 2023, potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale, sul quale ha già 37.800 follower.

Letizia Petris fidanzata

Come detto poco sopra, Letizia Petris ha già fatto parlare di sé per le sue storie sentimanetali. “Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno a dirlo” ha raccontato. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha spiegato di essere stata in tutto con tre donne nella sua vita, pur avendo avuto relazioni anche con degli uomini. Ha detto infatti di preferire i maschi a livello fisico “è più soddisfacente”, ma di preferire invece le donne a livello mentale. Al momento non è chiaro se la fotografa riminese abbia o no un’altra relazione. Alcuni siti sostengono sia fidanzata con un uomo di nome Andrea Corradini, ma questo trova conferma solo in foto pubblicate su Instagram nei giugno 2021, e non è chiaro se più di due anni dopo la coppia stia ancora assieme. Di sicuro Letizia Petris non sta con Giordano Mazzocchi, che sarebbe solo suo amico e che ufficialmente sta assieme alla modella Arianna Mora. Sono anche circolate voci in merito a una possibile relazione con l’attore turco Can Yaman, dopo che sono emerse alcune foto dei due assieme alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022. Nulla però è stato confermato, e al momento queste restano pure speculazioni.