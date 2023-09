Sara Kelany chi è la deputata: origini figlia di immigrato

Chi è la deputata Sara Kelany: le origini egiziane, l’ascesa in politica e il ruolo cruciale nel campo dell’immigrazione

Nata a Formia, provincia di Latina, l’8 giugno del 1978, Sara Kelany ha 45 anni ed è una deputata della Repubblica italiana, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia. Sara è di origini egiziane: suo padre è originario del Maghreb ed è arrivato in Italia verso la fine degli anni ’60, mentre sua madre è italiana. Dal canto suo, Sara si è laureata in giurisprudenza e una volta terminati gli studi ha cominciato il percorso per diventare avvocato, iniziando a esercitare la professione nel 2010. A fianco della sua attività legale, Sara Kelany ha portato avanti anche la sua carriera in politica, cominciata tra le fila del Fronte della Gioventù e continuata poi in Azione Giovani, due organizzazione giovanili facenti capo, rispettivamente, a Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale e ad Alleanza Nazionale. La deputata ha così fatto carriera, confluendo tra le file di Fratelli d’Italia e ottenendo, nelle elezioni del 2022, un posto nella Camera dei Deputati. All’interno dell’attuale legislatura, Sara Kelany è membro di diverse commissioni e nell’agosto 2023 è diventata Responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia, un organo creato di recente e che sta facendo molto discutere. Tra i maggiori punti d’interesse della deputata di FDI c’è, infatti, l’immigrazione, un tema a dir poco caldo per ciò che riguarda l’operato del governo. Grazie alla sua nuova carica, Sara Kelany è divenuta un punto di riferimento per questo argomento e proprio di recente, invitata a Bolzano dal deputato Urzì, la politica ha raccontato come un punto chiave della politica in tal senso è quello di prendere accordi in i paesi di origine dei migranti e di istituire e rinforzare i centri per il rimpatrio, che devono avere il compito di organizzare al meglio il flusso dei migranti, ma che stanno facendo già tantissimo discutere sul web e hanno spaccato l’opinione pubblica.

Sara Kelany marito e figli

È molto più nebulosa, invece, la vita privata di Sara Kelany. La donna, come gran parte dei protagonisti del mondo della politica, mantiene alto il riserbo sulla propria vita privata, ma stando a ciò che c’è scritto sulla sua biografia di Instagram, la deputata è una mamma, anche se non è noto chi sia suo marito e quanti figli abbia. Sui propri social, Sara è molto attiva per ciò che riguarda la sua attività politica, ma mostra poco o nulla della sua vita privata, che rimane ben lontana dai riflettori. Di Sara si parla molto, invece, sui social: sin dall’insediamento del nuovo governo, la Kelany è stata una delle protagoniste del nuovo corso politico e ora questo nuovo delicatissimo ruolo legato all’immigrazione l’ha messo ancora più sotto la lente d’ingrandimento. D’altronde, questo è un tema che riguarda in prima persona Sara Kelany, figlia lei stessa di un immigrato, proveniente dall’Egitto, e la deputata in diverse occasioni ha parlato della sua famiglia, raccontando come l’integrazione la tolleranza fossero al primo posto, col Corano sulla mensola del suo salotto accanto alla Bibbia. L’integrazione, secondo Sara Kelany, è al primo posto e il suo impegno l’ha portata ad assumere questa carica importante e decisiva per il tema dell’immigrazione. Anche per questo motivo nei dibattiti politici spesso viene interpellata catturando l’attenzione dei social che puntano il dito sul fatto che sia figlio di un immigrato.