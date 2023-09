Grande Fratello Angelica e la bugia sul padre Luca Baraldi

Angelica Baraldi concorrente del Grande Fratello 2023 ieri sera 18 settembre ha raccontato la sua storia e il rapporto con il padre Luca Baraldi: c’è però qualcosa che non quadra

Angelica Baraldi 26 anni è una concorrente del Grande Fratello 2023 che fa discutere per l’identità di suo padre. La ragazza mora è, infatti, entrata nella Casa più spiata d’Italia raccontando la sua drammatica storia, approfondendo anche la vicenda nel corso della puntata del 18 settembre. La giovane gieffina, confidandosi a cuore aperto, ha parlato della sua famiglia della sofferenza derivata dalla dolorosa separazione dei suoi genitori. Nel corso di questi anni le pesava anche sedersi a tavola tutti insieme per i continui e pesanti litigi che tra i suoi erano ormai di routine. Ciò che Angelica del Grande Fratello 2023 ha ritenuto più pesante di tutto, anche per i suoi fratelli, è l’essere puntualmente essere messa in mezzo dalla sua famiglia, arrivando anche a chiedere pareri durante i litigi.

Con il passare del tempo la Baraldi del Gf ha iniziato dentro di sé a metabolizzare la frattura tra i suoi genitori addebitando la frattura, diventata oramai insanabile, a suo padre. La separazione è arrivata nel 2020 durante la prima ondata del covid, quando la convivenza forzata ha acuito i problemi di coppia. In questa occasione Angelica ha accusato suo padre e ha compreso che fosse il momento di iniziare la sua vita lontano dalla sua famiglia, ritenuta troppo invadente. Dopo un lungo periodo in cui si additava colpe non sue, la concorrente mora del Grande Fratello 2023 ha deciso di trasferirsi a Roma con il suo fidanzato senza l’aiuto di nessuno, una scelta che il papà della Baraldi non ha preso bene, l’unico, a detta della gieffina, a non aver apprezzato il suo coraggio e la sua caparbietà. Il rapporto così si è rotto definitivamente e nonostante l’imprenditore abbia provato a ricucire con la figlia in tutti i modi, lei non è mai riuscita a perdonarlo.

Grande Fratello chi è il padre di Angelica Baraldi

Circola una sonora bugia su chi è il padre di Angelica del Grande Fratello 2023. Non è Luca Baraldi, ex ad Parmalat ora in Segafredo e alla Virtus, e il motivo di questo equivoco è presto detto. A seguito dell’ingresso della ragazza al Gf, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione forte in direct. Con una foto annessa, veniva affermato che non era vero che la gieffina aveva rotto con suo padre Luca e che lavorava ancora nell’azienda di famiglia. Non è così, come riporta TgCom, Luca Baraldi non è il padre di Angelica del Gf, bensì lo zio.

Al contrario, il papà è molto riservato ed è impossibile reperire altre informazioni più dettagliate sulla sua identità. Non è escluso che possa uscire allo scoperto nelle prossime puntate del Grande Fratello per cercare di ricucire il rapporto con la figlia e farle comprendere che a volte si compiono anche errori per troppo amore. Angelica è risultata molto provata sull’argomento e con l’ausilio di Rosy Chin ha lasciato comprendere di voler rivedere il suo papà.