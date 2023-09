Grande Fratello chi è stato eliminato e nomination ieri sera 18 settembre

Chi è uscito ieri sera 18 settembre nella terza puntata del Grande Fratello 2023, le percentuali del televoto e le polemiche post nomination

Il gioco si fa già duro e cosa è successo ieri sera nella puntata del 18 settembre nella puntata del Grande Fratello 2023 lo dimostra. Dopo aver presentato l’opinionista Cesara Buonamici e la ragazza dei social Rebecca Staffelli si è subito entrati nelle dinamiche del gioco. Complice, forse, un po’ di strategia Letizia, Samira e Anita si sono scagliate contro Grecia Colmenares, colpevole con il suo scherzo notturno, un urlo, di aver dato fastidio un po’ a tutti i concorrenti che stavano dormendo. Il pubblico ha deciso a chi dare ragione: al televoto chi è uscito ieri sera 18 settembre dal Grande Fratello 2023 è Grecia Colmenares. Per quanto riguarda le percentuali, l’attrice sudamericana ha preso il 14% al televoto risultando ultima. Prima Giselda Torresan con il 30%, praticamente un pari con Vittorio il modello che ha preso il 29% di voti, distaccata Rosy Chin che si è comunque salvata. Attenzione, giova ricordare che il televoto non era per chi è stato eliminato ma per spedire in nomination un concorrente in vista dell’eliminazione definitiva di lunedì. Ieri sera al Gf è poi andato in scena il chiarimento tra Paolo e Giselda, la veneta ha specificato di non essere innamorata del romano che è sembrato un po’ troppo sborone. Nulla di fatto invece tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin che continuano a non sopportarsi, forse perché entrambe molto forti di carattere, anche se durante il confronto hanno finto che non ci sia tra di loro alcun problema. Spazio alla storia di Angelica, che ha litigato con suo padre che non vede da tempo, e all’amore di Ciro Petrone per l’amore nei confronti della sua storica fidanzata Federica con cui ha partecipato a Temptation Island Vip. Ieri sera nella puntata del 18 settembre del Grande Fratello si è poi passati al dramma doping per Alex Schwazer che ha incontrato sua moglie Kathrin Freund che lo ha incoraggiato a lasciarsi il passato alle spalle e lottare.

Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 18 settembre

Così come avvenuto nel precedente appuntamento anche nella puntata di ieri sera 18 settembre del Grande Fratello 2023 ci sono state due sessioni di nomination. Chi era nel tugurio ha fatto una nomination palese solo tra coloro che hanno vissuto nello stesso spazio della casa. Valentina ha nominato Arnold perché con lui ha legato meno, anche Heidi e Ciro Petrone hanno scelto il content creator, la donna perché non riesce a capirsi con lui mentre l’attore perché ritiene che il ragazzo vuole piacere per forza. Claudio e Fiordaliso si sono nominati a vicenda, mentre Arnold ha scelto Heidi perché si è raccontata meno di tutti. Il più votato è stato così Arnold che è andato al televoto. Nelle nomination segrete ieri sera 18 settembre del Grande Fratello 2023 plebiscito per Beatrice che ottiene ben sette voti. A nominare l’attrice sono stati Rosy perché viene colpita da lei nei suoi punti deboli, Massimiliano che la ritiene egoista. Alex, Giselda, Lorenzo, Vittorio e Samira hanno nominato Beatrice per il suo carattere difficile e presuntuoso. Le altre nomination hanno visto Paolo scegliere Samira perché non si trattano, la stessa Beatrice puntare Massimiliano perché ha atteggiamento spirituale ma in realtà è individualista e sgarbato. Letizia ha scelto Lorenzo perché non è riuscita a trovare un punto d’incontro, stesso discorso per Anita, mentre Marco e Angelica hanno nominato Vittorio. Infine Grecia ha scelto Letizia, mentre Giuseppe ha nominato Angelica. Alla fine chi ha ottenuto più voti sono stati Beatrice, Lorenzo e Vittorio. Chi è stato nominato ieri sera 18 settembre al Grande Fratello 2023 sono stati così Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra i quattro, chi otterrà meno voti sfiderà Grecia Colmenares lunedì 25 settembre per decidere chi verrà eliminato definitivamente.