Il Paradiso delle signore chi è Matteo attore Danilo D’Agostino: dramma 

Chi è Danilo D’Agostino attore che interpreta il personaggio di Matteo ne Il Paradiso delle signore: dove lo hai visto

Nel cast dell’ottava stagione de Il Paradiso delle signore spicca Danilo D’Agostino, attore che veste i panni di Matteo. L’artista ha 28 anni, è nato il 21 dicembre del 1994. La sua formazione in recitazione inizia nel 2014, con l’iscrizione alla Accademia Attori di Sergio Chiorino, a Torino, e negli anni di studio il futuro Matteo della fiction di Rai 1 inizia le sue prime esperienze, con piccoli ruoli al cinema nei film Il Padre d’Italia e The Broken Key, inoltre, vanta la partecipazione a diversi spot pubblicitari. Nella stagione 2018-2019 Danilo D’Agostino, prima di approdare nel cast de Il Paradiso delle signore 8, è protagonista di una puntata di Forum, mentre nel 2020 è arrivata l’esperienza nella miniserie Tipi da Crociera. Tra le ultime esperienze dell’attore troviamo quelle in Tre sorelle e in Nonna ci produce un film, che gli hanno sicuramente dato molta visibilità, e ovviamente quella con Alessandro Tersigni una delle soap più amate della televisione italiana e una grande occasione per lui. Oltre alla recitazione, il ragazzo si è dedicato anche alla musica, una delle sue prime passioni, in particolare allo studio del pianoforte, e alla moda, sfilando e posando per diversi brand durante gli anni. L’attore che fa Matteo è anche consulente per la cura del fisico e ha un suo shop su Amazon dove consiglia dei prodotti, che si può trovare nel link in bio sul suo Instagram. A tal proposito, sul suo profilo Instagram, Danilo D’Agostino vanta oltre 100.000 followers e qui possiamo vedere diversi scatti della vita lavorativa e di quella quotidianità dell’attore, che ama molto viaggiare. All’interno de Il Paradiso delle signore, Danilo D’Agostino veste i panni di Matteo Portelli, nuovo contabile del Magazzino Vittorio Conti e destinato a portare scompiglio all’interno della narrazione. Il ragazzo ha infatti alle spalle un dramma, un passato turbolento, fatto di debiti e di problemi mai risolti, e tutto questo carico che si porta appresso peserà pure sul presente, finirà al centro di diverse trame e porterà, stando alle anticipazioni che si leggono online, anche scompiglio a lavoro.

Il Paradiso delle signore Matteo fratello di Marcello

L’ingresso del personaggio interpretato da Danilo D’Agostino ne Il Paradiso delle signore 8 peserà soprattutto, però, su Marcello Barbieri, perché Matteo altri non è che il fratellastro. Il ragazzo vicino a Maria è infatti il figlio illegittimo che Maurizio Barbieri ha avuto e questa scoperta provocherà uno stravolgimento nella vita di Marcello, che non era minimamente a conoscenza dell’esistenza di Matteo ed è stato instradato in questa direzione dalla sorella Angela. Il legame che si instaura tra i due non è semplice, perché l’uomo non si fida troppo nel nuovo fratello, nutrendo dubbi su di lui e intuendo il peso del sui passato. Nelle puntate che verranno della soap opera, dunque, questo sarà un tema caldissimo, destinato a dominare la narrazione mentre vengono a galla i segreti del passato di Matteo e il ragazzo stesso cerca di trovare un equilibrio nella sua nuova vita e nel suo nuovo ambiente lavorativo.