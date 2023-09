Tiziano Ferro separazione: la causa della rottura con il marito Victor Allen

Tiziano Ferro annuncia la separazione con il marito Victor Allen: il messaggio del cantante e cosa è successo tra i due coniugi

Come un fulmine a ciel sereno, Tiziano Ferro annuncia, con un lungo post su Instagram, la separazione da suo marito Victor Allen. Il cantante, con un messaggio presentato in italiano, inglese e spagnolo sul suo canale social, ha tenuto a spiegare ai propri fan cosa sta succedendo e perché quello che sta vivendo è un momento delicato della sua vita. Da qualche tempo, infatti, la voce di Il sole esiste per tutti ha intrapreso un percorso di separazione da suo marito Victor Allen, una scelta sofferta e dolorosa, che i due inizialmente hanno affrontato rimanendo in silenzio e proteggendo la proprio privacy, ma che ora l’artista ha voluto raccontare ai propri fan. Da tempo, dunque, è arrivata la rottura per il cantante di Indietro, e di recente sono state avviate anche le pratiche per il divorzio. Chiaramente, Tiziano Ferro ha sottolineato come questo sia un passaggio molto delicato della sua vita e la priorità ora è tutelare i due figli della coppia, che in questo momento stanno vivendo con la voce de Lo stadio. Proprio a causa di ciò, Tiziano ha dovuto cancellare gli impegni che aveva con Mondadori per presentare il suo nuovo libro, impossibilitato a lasciare i suoi figli o a portarli in Italia. Il cantante si è dunque scusato coi suoi fan, sottolineando come siano sempre stati al primo posto, come testimonia anche il tour portato avanti contro il parere dei medici, ma stavolta, con i figli di mezzo, il cantante deve dedicarsi principalmente a loro. Tiziano ha poi chiuso il post con un messaggio di speranza, auspicandosi che questo momento buio passerà presto e che potrà tornare a sorridere e a cantare, come ha sempre fatto nella sua vita. Nessun altro commento è arrivato sulla vicenda, il messaggio di Tiziano Ferro è stato abbastanza esplicativo e probabilmente nessun altro dettaglio verrà aggiunto. Giunge così a termine la storia d’amore tra il cantante di Sere nere e Victor Allen, che erano sposati dal 2019 e che insieme, come detto, hanno due figli.

Tiziano Ferro figli come ha fatto

Nel 2022, Tiziano Ferro e Victor Allen sono diventati genitori di due bambini: Margherita e Andres. Come scritto dal cantante su Instagram nel febbraio dello scorso anno, i due hanno accolto i piccoli all’età, rispettivamente, di 9 e 4 mesi. L’artista non ha specificato, però, come ha fatto a ottenere i figli, che verosimilmente possono essere arrivati tramite adozione o tramite maternità surrogata. I due piccoli di Tiziano Ferro, inoltre, sono finiti al centro di una discussione nata proprio dal messaggio scritto su Instagram, perché il cantante ha ammesso di non poter portare i figli in Italia. Questo perché nel nostro paese non esistono leggi che tutelino i figli delle coppie omogenitoriali in modo omogeneo, per cui, per evitare ulteriori complicazioni, è plausibile che la scelta del cantante di Latina di non portare i figli in Italia sia stata fatta in quest’ottica.